سويلم: زيادة جماهير الأهلي أمام صن داونز محل بحث.. وحكم عربي لمباراة المصري والزمالك

لا تزال محاولات زيادة عدد الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا مستمرة حتى الآن.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "حصنا على موافقة بحضور 30 ألف متفرج للمباراة، وزيادة هذا العدد محل بحث وأتمنى أن يتجاوز الأهلي هذه الكبوة".

وأضاف سويلم عبر قناة أون سبورت "30 ألف متفرج معدل جيد جدا في الحضور الجماهير وتمت الموافقة عليه لصعوبة موقف النادي الأهلي بعد الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب".

وأشار "برج العرب كان الملاذ الوحيد لمباريات الأندية والمنتخب في الفترة الأخيرة، وكان من المفترض إغلاقه شهرين لإجراء بعض التجهيزات خاصة أن الملعب الفرعي ضمن الأماكن المحددة لتدريب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تابع "حريصون على تفادي أي أزمة في المدرجات قبل كأس الأمم، وأتمنى أن تمتلأ الملاعب الأخرى بالجماهير في هذا الحدث الكبير".

وكشف "هناك تحركات مكثفة من نواب مجلس الشعب في المحافظات الأخرى للحشد الجماهيري في باقي المباريات حتى لا تبدو المدرجات خاوية في المجموعات الأخرى".

وواصل "النظام الإلكتروني للتذاكر مميز جدا وغير مسبوق وسيستمر بعد كأس الأمم الإفريقية، وسينهي المجاملات وهناك من سيتضرر من هذا الوضع".

في سياق آخر استطرد "لقاء الزمالك وحسنية أغادير سيقام في ملعب الجيش بالسويس بحضور 10 آلاف متفرج لأن سعته الجماهيرية أقل من برج العرب".

وألمح في ختام تصريحاته "مباراة الزمالك والمصري في موعدها وسيديرها حكم عربي نظرا لضيق الوقت".

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