تشكيل الأهلي المتوقع – صالح جمعة يبدأ ضد المقاصة.. ومفاضلات عديدة في ذهن لاسارتي

رغم الغيابات العديدة في قائمة الأهلي التي تواجه مصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري، تضرب العديد من الحسابات ذهن الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

ولكن من المنتظر أن يبدأ صالح جمعة اللقاء أساسيا، بين الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي.

ولكن تظل فرص جونيور أجايي في الاستمرار ضمن التشكيل الأساسي متاحة.

أما دفاعيا، فمن المنتظر أن يعوض ياسر إبراهيم غياب سعد سمير المصاب، ولكن هل يلعب بجوار أيمن أشرف أم رامي ربيعة، وهل يلعب أشرف كظهير أيسر أم يبدأ محمود وحيد مباراته الأولى بالقميص الأحمر ضد فريقه السابق؟

وبالتالي يصبح تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة (أيمن أشرف) – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

الوسط: عمرو السولية – كريم وليد (أحمد فتحي) – صالح جمعة – حسين الشحات – رمضان صبحي (جونيور أجايي)

الهجوم: وليد أزارو

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ55 نقطة، ويلاحق الزمالك صاحب الـ57 نقطة.

أما المقاصة ففي المركز الخامس بـ40 نقطة.

اختر تشكيل الأهلي الذي تراه مناسبا للمواجهة

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