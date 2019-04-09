كاراجير: هازارد جيد للغاية على اللعب في تشيلسي

يرى جيمي كاراجير أيقونة ليفربول أن إدين هازارد لاعب تشيلسي جيد للغاية على الاستمرار بين صفوف فريقه اللندني.

هازارد أبدع وسجل هدفين ولا أروع في انتصار تشيلسي على وست هام في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وكاراجير انهال بالمديح عليه عقب اللقاء، قائلا: "أشعر أن هازارد يتوجب عليه اللعب في هذا المستوى (مع ريال مدريد)، إنه جيد للغاية على اللعب في تشيلسي خلال هذا التوقيت".

وأضاف في تحليله لشبكة سكاي سبورتس "عندما كان لويس سواريز في ليفربول وارتبط اسمه بـ أرسنال، أخبرته أنا وجيرارد بأنه جيد للغاية على اللعب مع أرسنال، ومع هازارد فإن الوضع مماثل. يحتاج لناد مثل ريال مدريد".

وتابع الثناء "قلت من قبل إنه أفضل لاعب في المسابقة، الناس يقولون ماذا عن رحيم سترلينج أو ليروي ساني أو محمد صلاح، لكن على مدار 4 أو 5 أعوام هو الأفضل بلا شك. ليس بالضرورة عدد الأهداف، هازارد يفعل أشياء لا يفعلها الآخرون".

وواصل "الناس يتحدثون عن ساديو ماني وصلاح وساني، من بإمكانه تسجيل مثل هذه الأهداف؟ لا يمكنك انتزاع الكرة من هازارد".

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

ووصل هازارد إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في المركز السادس للهدافين بعد كل من سيرجيو أجويرو ومحمد صلاح وأوباميانج وهاري كين وساديو ماني.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

جماهير وست هام هتفت خلال خسارة فريقها في محاولة لاستفزاز جماهير تشيلسي بـ"هازارد سيترككم ويذهب لـ ريال مدريد"، وهو ما عقب عليه هازارد.

ورد هازارد على هتافات الجماهير قائلا: "مخطئون. أنا فقط أركز الآن مع تشيلسي حتى نهاية الموسم. أريد إنهاء الدوري في المربع الذهبي وتحقيق نتائج مميزة في الدوري الأوروبي".

وأكمل حديثه قائلا: "مازال لدينا الكثير لنقدمه وسنرى ما سيحدث".

وأتم "إنهاء الدوري في المربع الذهبي وحصد لقب الدوري الأوروبي هو هدفنا فيما تبقى من موسم".

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من ضم هازارد. (طالع التفاصيل)

هل يمكنك اختيار تشكيلا لـ تشيلسي لا يتأثر بغياب هازارد؟

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