بالفيديو - لا أحد يستطيع إيقاف هازارد.. تشيلسي إلى المركز الثالث بثنائية في وست هام

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

يحصل على الكرة في منتصف الملعب ويراوغ الجميع ويسجل الهدف. لاعبو وست هام بالكامل لم يكونوا بالعدد الكافي لإيقاف إدين هازارد نجم تشيلسي لتسجيل واحدا من أفضل أهداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

هازارد قاد تشيلسي بمفرده للفوز على وست هام بثنائية نظيفة في الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي، ليتقدم البلوز إلى المركز الثالث.

ولعب تشيلسي مباراة أكثر من توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد منافسيه على المركز الثالث والرابع في الدوري هذا الموسم، وفي حالة فوز توتنام بمباراته المؤجلة سيعود للمركز الثالث بدلا من زملاء هازارد.

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ووصل هازارد إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في المركز السادس للهدافين بعد كل من سيرجيو أجويرو ومحمد صلاح وأوباميانج وهاري كين وساديو ماني.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

وفي الدقيقة 11 استلم هازارد الكرة في وسط الملعب وانطلق بسرعة نحم مرمى وست هام ليمر من لاعبان ثم يراوغ مدافع وآخر قبل أن يضع الكرة بقدمه اليسرى في الشباك مسجلا واحدا من أفضل أهداف الدوري هذا الموسم.

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90 بتسديدة على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة وصل تشيلسي إلى النقطة 66 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 42 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

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