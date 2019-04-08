بالفيديو – تمريرة وردة تصنع انتصار أتروميتوس على أبولون

الإثنين، 08 أبريل 2019 - 20:42

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

صنع محترفنا المصري عمرو وردة هدف انتصار فريقه أتروميتوس على أبولون في الجولة الـ 27 من الدوري اليوناني.

أتروميتوس انتصر على أبولون الذي كان يضم بين صفوفه محمود عبد الرازق "شيكابالا" بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق كيرياكوس كيفراكيديس في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

عمرو وردة استقبل مرر من عند حدود منطقة الجزاء إلى القادم بسرعته كيرياكوس، الذي سدد بإتقان في الزاوية البعيدة ليهز الشباك ويكتب انتصار فريقه.

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وشارك وردة في المباراة كأساسي قبل أن يغادر في الدقيقة 68.

انتصار أتروميتوس أوصل رصيد الفريق للنقطة 46 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد أبولون عند النقطة العاشرة في المركز الأخير.

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