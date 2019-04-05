ماركا: هازارد على أعتاب ريال مدريد.. الاتفاق بين الأطراف الثلاثة أصبح حقيقة

الجمعة، 05 أبريل 2019 - 22:52

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اقتراب إدين هازارد نجم تشيلسي ومنتخب بلجيكا بشدة من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا وفقا لمصادرها الخاصة إلى "ريال مدريد أصبح قريبا للغاية من إتمام التعاقد مع هازارد".

وأوضحت ماركا "الاتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي وهازارد أصبح حقيقة بالفعل بعدما أدرك النادي اللندني أن مستقبل نجمهم سيكون بعيدا عن ستامفورد بريدج".

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رغبة هازارد الواضحة بالانتقال إلى ريال مدريد، حولت الكفة للنادي الإسباني عن النادي الإنجليزي.

صاحب الـ 28 عاما يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد والأمر أصبح "وشيكا للغاية" وفقا لـ ماركا وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

وسجل هازارد 17 هدفا وصنع 12 في 41 مباراة شارك فيها مع تشيلسي في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو هداف الفريق والأكثر صناعة في صفوفه وأكثر من صنع أهدافا في الدوري.

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