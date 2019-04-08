رفض كريستيان جروس المدير الفني للزمالك فكرة تبكير لقاء المصري والزمالك في الجولة 28 من الدوري.

وكانت إدارة الزمالك تنوي تقديم طلب لتبكير المباراة 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء، نفس يوم مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة في نفس الجولة.

ولكن جروس، حسب مصدر داخل النادي، رفض ذلك الأمر، معللا إياه بإمكانية تعرض اللاعبين لإجهاد حيث واجه الزمالك حسنية أغادير المغربي يوم الأحد في الكونفدرالية خارج الديار.

وبالتالي، كشف المصدر لـFilGoal.com إن جروس يفضل خوض المباراة في موعدها في حال عدم تأجيلها.

السويسري في المقابل لم يبد رأيا في فكرة تأجيل المباراة من عدمها خاصة وأنه قال إنه "مدرب محترف يعد فريقه للعب في أي وقت".

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا للدوري بـ54 نقطة متفوقا على الأهلي بنقطتين.

أما المصري فيأتي رابعا بـ42 نقطة.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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