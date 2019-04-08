تفصلنا أيام قليلة عن معرفة كل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2019 فمن سيواجه أصحاب الأرض والفريق الأكثر تتويجا بالبطولة منتخب مصر؟

وأجرى FilGoal.com قرعة خاصة لكأس أمم إفريقيا 2019 يشارك فيها نجوم الكرة المصرية.

منحنا كل منتخب متأهل لكأس أمم إفريقيا رقما حسب تصنيفه في القرعة، وكل نجم يختار ثلاثة أرقام لتحديد مجموعة مصر في البطولة.

أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق جاءت اختياراته كالتالي:

مصر

غينيا

زيمبابوي

ناميبيا

وعلق بلال على القرعة التي اختارها لـFilGoal.com ضاحكا: "حلو حلو قشطة"

وأضاف "منتخبنا في التصنيف الأول ونلعب على أرضنا فمن الطبيعي أن نتصدر وتلك المنتخبات غير مصنفة".

وأتم "مواجهة غينيا ستكون أصعب مباراة لنا فهو فريق جيد ويتميز بلياقة بدنية قوية".

وتقام قرعة كأس أمم إفريقيا في القاهرة في الـ12 من شهر أبريل الجاري.

وتنطلق البطولة في الـ21 من شهر يونيو المقبل وستقام بمشاركة 24 فريقا لأول مرة.

أنت أيضا يمكنك اختيار مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا ثم حمل صورة المجموعة التي اخترتها وأرسلها لنا عن طريق تعليق في منشور فيسبوك، أو شاركها عبر حسابك مع عمل Tag لصفحة FilGoal.com أو يمكنك إرسال الصور للصفحة كي تحصل على فرصة الفوز بقميص الفراعنة.

وسنقوم بعمل سحب لاختيار اسم الفائز بين أصحاب التوقعات الصحيحة.

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