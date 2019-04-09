ساري يتحدث عن "رحيل هازارد لـ ريال مدريد" ويُصرح: والدته تستحق الإشادة!

جماهير ريال مدريد تسعد يوميا مع أنباء اقتراب التعاقد مع إيدين هازارد، واليوم وعندما شاهدوا ما فعله أمام وست هام أصبحوا يعدون الأيام ويدعون لرؤيته بالقميص الأبيض. فهل اقترب نجم تشيلسي من القلعة الملكية؟

هازارد أبدع وسجل هدفين ولا أروع في انتصار تشيلسي على وست هام في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ساري خصص جزءاً كبيرا من تصريحاته عقب لقاء وست هام، ليتحدث عن هازارد قائلا: "هازارد قدم مباراة جميلة للغاية. نحن محظوظون للغاية لأنه يمكنك الانتصار بسهولة في أي مباراة عندما تمتلك من يقدر على صناعة الفارق".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي عقب المباراة، عن رحيله إيدين "لا أعرف أي شيء عن ذلك. أتمنى ألا يكون رحيله إلى ريال مدريد، حقيقة".

وأوضح "100 مليون يورو هو سعر رخيص للغاية في سوق الانتقالات الآن. أنتم شاهدتم أسعار الصفقات في الفترة الأخيرة. وأيضا من الصعب للغاية تعويض لاعب مثل هازارد".

وأكمل حديثه قائلا: "كل مدرب في العالم يرغب في الإبقاء على هازارد، لأنه من الصعب للغاية أن تجد مثله في سوق الانتقالات. ولكن لا يمكنني فعل أي شيء".

واستمر "إذا كان هازارد يرغب في خوض تجربة أخرى سيكون من الصعب للغاية الإبقاء عليه. نحاول أن نُحسن من فريقنا لنصبح الأفضل في إنجلترا ثم الأفضل في أوروبا ولكنني سأحترم قرار هازارد في النهاية".

هل يستحق هازارد الإشادة لما قدمه من عمل؟ يُجيب ساري مبتسما "لا. والدته هي من تستحق الإشادة".

تصريحات إشادة من ساري لـ والدة هازارد لأنها أنجبته.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من ضم هازارد. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

ووصل هازارد إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في المركز السادس للهدافين بعد كل من سيرجيو أجويرو ومحمد صلاح وأوباميانج وهاري كين وساديو ماني.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

هل يمكنك اختيار تشكيلا لـ تشيلسي لا يتأثر بغياب هازارد؟

اقرأ أيضا:

أحمد بلال يسحب لـ في الجول قرعة مصر في كأس أمم إفريقيا: "حلو حلو"

سكتة دماغية وشلل جزئي وصعوبة في التحدث.. ماذا حدث لـ أجوجو بعد الزمالك

بالفيديو – تمريرة وردة تصنع انتصار أتروميتوس على أبولون

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جروس رفض فكرة تبكير مباراة المصري

وائل جمعة لـ في الجول: ما حدث للأهلي ضد صن داونز أمر نادر.. اللعب بثلاثي دفاعي هو الأفضل في العودة