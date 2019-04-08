هازارد: ربما الحظ وقف معي قليلا في الهدف.. وردي على هتافات "الرحيل لـ ريال مدريد"

بهدف وثقة ونبرءه توضح مدى سعادته، تحدث إيدين هازارد نجم تشيلسي عقب تألقه أمام وست هام.

هازارد أبدع وسجل هدفين ولا أروع في انتصار تشيلسي على وست هام في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال هازارد: "أعتقد أننا لعبنا بشكل مميز ضد وست هام. المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لأنهم فريق عظيم وخلق العديد من المشاكل لنا".

وأردف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "ولكننا فعلنا كل شيء. صنعنا العديد من الفرص وسجلنا مرتين".

وعن هدفه الأول المبهر، تابع إدين حديثه قائلا: "هو هدف مميز بالنسبة لي. حصلت على الكرة وحاولت اختراق منطقة الجزاء سريعا وداخل منطقة الجزاء الأمور كانت صعبة بسبب مدافع وست هام. ربما كنت محظوظا قليلا في التسديدة".

وتابع "أردت التسديدة سريعا، وعندما رأيت الكرة في الشباك شعرت بسعادة كبيرة. أنا صغير وعندما ألعب ضد لاعبين طوال القامة تكون الأمور صعبة للغاية عليهم".

جماهير وست هام هتفت خلال خسارة فريقها في محاولة لاستفزاز جماهير تشيلسي بـ"هازارد سيترككم ويذهب لـ ريال مدريد"، وهو ما عقب عليه هازارد.

ورد هازارد على هتافات الجماهير قائلا: "مخطئون. أنا فقط أركز الآن مع تشيلسي حتى نهاية الموسم. أريد إنهاء الدوري في المربع الذهبي وتحقيق نتائج مميزة في الدوري الأوروبي".

وأكمل حديثه قائلا: "مازال لدينا الكثير لنقدمه وسنرى ما سيحدث".

وأتم "إنهاء الدوري في المربع الذهبي وحصد لقب الدوري الأوروبي هو هدفنا فيما تبقى من موسم".

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق اقتراب ريال مدريد من ضم هازارد. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع البلوز تشيلسي مع نهاية الموسم المقبل، مما يُقربه أيضا من الرحيل لـ ريال مدريد.

ووصل هازارد إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في المركز السادس للهدافين بعد كل من سيرجيو أجويرو ومحمد صلاح وأوباميانج وهاري كين وساديو ماني.

كذلك استطاع هازارد معادلة رقمه في موسم 2014/2015 بأفضل معدل تهديفي له مع تشيلسي بعدما سجل 19 هدفا في مختلف البطولات.

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