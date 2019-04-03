نادر شوقي: إعارة رمضان صبحي غير قابلة للتمديد.. ولن يكون له دور مع المنتخب

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أن تكون إعارة اللاعب من هدرسفيلد الإنجليزي لصفوف الأهلي قابلة للتمديد لموسم إضافي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح شوقي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" قائلا: "الإعارة ستة أشهر فقط، تنتهي مع أول يوليو المقبل، وما يتردد عكس ذلك غير صحيح".

وأضاف "عودة رمضان لصفوف الأهلي غير مرتبطة بالأموال، راتبه الحالي يساوي ربع ما كان يتقاضاه في إنجلترا".

وأوضح "لقد فكرنا في مسيرة رمضان صبحي والعودة للأهلي والفوز معه بالدوري ودوري أبطال إفريقيا للانضمام إلى صفوف منتخب مصر".

واستدرك "إلا أنه لن يكون له دور مع المنتخب، لقد سبق أن صرحت بأن استبعاده ليس لأسباب فنية، ولا أريد الخوض في تفاصيل تفاديا للحرج".

وواصل "بعد انتهاء الإعارة، ننتظر موقف الأطراف الثلاثة، فالنادي الإنجليزي هبط للدرجة الأولى ولكنه يريد الاستفادة من رمضان صبحي، فهو لاعب شاب ويصله عدة عروض".

وأشار إلى أن "رمضان صبحي يحظى بمتابعة شديدة، فأي لاعب يمر على الدوري الإنجليزي يكون محط اهتمام شديد حتى إذا لم يلعب بشكل أساسي".

واستطرد "بعد انتهاء الموسم، قد يكون استمرار رمضان صبحي مكلفا لخزينة الأهلي أو قد يكون الاتجاه في النادي نحو تصعيد لاعبين جدد والاعتماد على عناصر أخرى، كما أن استمراره مع الأهلي احتمال وارد".

وأتم نادر شوقي تصريحاته "مستوى رمضان صبحي مع الأهلي لا يعجب البعض، ولكن الأفضل له سواء بالاستمرار في مصر أو البحث عن خطوة جديدة في أوروبا سيتحدد بنهاية الموسم الجاري".

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