مواعيد مباريات الأربعاء 3-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وسموحة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يواجه الزمالك منافسه سموحة اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".

وفي الدوري الإنجليزي سيلتقي تشيلسي مع منافسه برايتون في تمام التاسعة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

أما مانشستر سيتي فسوف يواجه كارديف في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وسيواجه توتنام منافسه كريستال بالاس عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي إسبانيا سيواجه فالنسيا منافسه ريال مدريد في تمام التاسعة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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