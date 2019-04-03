يوسف: الدوري مثل الماراثون.. والضغوط انتقلت للزمالك

وصف محمد يوسف المدرب العام للأهلي بطولة الدوري المصري بالماراثون الذي لن يحسم إلا في نهاية المطاف.

وصرح يوسف عبر قناة "النهار" ببرنامج "نمبر وان" قائلا: "منذ يناير الماضي وقبل أسابيع أكدت في كل تصريحاتي أن هناك سيناريوهات عديدة والأهم أن نعمل بشكل صحيح".

وأضاف "عشت مثل هذه السيناريوهات في جيل التسعينيات وكذلك عندما كنت مدربا بالجهاز الفني للأهلي عام 2011".

وأشار مدرب الأهلي إلى أن "الضغوط بالتأكيد ستنتقل للمنافس بعد تصدر الأهلي لجدول الدوري بالفوز على الاتحاد، ولكن الأهم أن نتطلع للأمام، ونركز على تحقيق هدفنا في كل مباراة".

وواصل محمد يوسف "الدوري مثل الماراثون، لا نلتفت من خلفنا أو أمامنا، بل ننظر للأمام لنصل للهدف في أسرع وقت".

وانتقل مدرب الأهلي للحديث عن مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، قائلا: "صن داونز فريق مميز ويلعب كرة حديثة وسريعة وملعبه جيد للغاية، أراه فريقا قويا ونحترمه ونتطلع لنتيجة إيجابية".

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