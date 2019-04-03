خاص الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - حسين الشحات - الأهلي - الساورة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تغريم حسين الشحات لاعب الفريق بسبب ما بدر منه في لقاء الاتحاد السكندري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "وقعنا غرامة على حسين الشحات بسبب اعتراضه على تبديله خلال مواجهة الاتحاد السكندري".

وأضاف "غرامة حسين الشحات جاءت وفقا للائحة الداخلية للأهلي".

أخبار متعلقة

الأهلي لـ في الجول: نريد إقامة مواجهة صن داونز على برج العرب أو ملعب المقاولون عبد الحفيظ لـ في الجول: الأهلي يفقد معلول وجيرالدو أمام المقاصة قناة الأهلي: الخطيب طلب من رئيس المقاولون خوض مباراة صن داونز في الجبل الأخضر

وشدد عبد الحفيظ "هذه الغرامة ليست قرارا استثنائيا بل أمر طبيعي يحدث طبقا للائحة".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في الجولة 27 من الدوري المصري.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا بعدما وصل للنقطة 55 بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

اقرأ أيضا:

بصاروخ معلول ورائعة رمضان وصالح.. الأهلي يهزم الاتحاد في الـ+90 وينتزع "صدارة مؤقتة"

مؤتمر لاسارتي: خاطرت أمام الاتحاد بالتدوير بين اللاعبين.. ولن أقيم صالح بسبب الهدف

وليد صلاح الدين: اعتذرنا للأهلي عن الاشتباكات التي حدثت.. ما حدث انتهى في الملعب

رئيس المصري لـ في الجول: هذا قرارنا حال طلب الزمالك حكام أجانب لمواجهتنا

الأهلي لـ في الجول: الكاف لم يستشيرنا في نقل مبارياتنا للسويس.. القرار في يد لاسارتي

مدرب الأهلي: ما فعله عضو جهاز الاتحاد أراه لأول مرة في مصر.. لابد من عقوبة رادعة

الأهلي حسين الشحات

نرشح لكم

أخر الأخبار

نادر شوقي: إعارة رمضان صبحي غير قابلة للتمديد.. ولن يكون له دور مع المنتخب 40 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 3-4-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وسموحة ريال مدريد ومانشستر سيتي 56 دقيقة | الدوري المصري
"الضغط الآن انتقل لهم".. الزمالك يواجه سموحة بوجه مختلف لأول مرة في الموسم ساعة | الدوري المصري
صن داونز: تبديل مكان مواجهة الأهلي غير كل خططنا.. وما حدث من مسؤوليه رائع ساعة | إفريقيا
ميسي يعادل رونالدو في رقم تاريخي ساعة | أوروبا
يوسف: الدوري مثل الماراثون.. والضغوط انتقلت للزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك