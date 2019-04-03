أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تغريم حسين الشحات لاعب الفريق بسبب ما بدر منه في لقاء الاتحاد السكندري.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "وقعنا غرامة على حسين الشحات بسبب اعتراضه على تبديله خلال مواجهة الاتحاد السكندري".

وأضاف "غرامة حسين الشحات جاءت وفقا للائحة الداخلية للأهلي".

وشدد عبد الحفيظ "هذه الغرامة ليست قرارا استثنائيا بل أمر طبيعي يحدث طبقا للائحة".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في الجولة 27 من الدوري المصري.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا بعدما وصل للنقطة 55 بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

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