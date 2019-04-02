يوسف: شكرا يا معلول.. ومدرب الاتحاد ركل عاشور لاحتفاله بالهدف

وجه محمد يوسف المدرب العام للأهلي الشكر للاعب علي معلول ظهير أيسر الفريق بعد الفوز على الاتحاد السكندري 2-0 في بطولة الدوري المصري.

وصرح يوسف عبر قناة ناديه: "شكرا معلول، فهو اللاعب الوحيد الذي خاض كل المباريات بجدية تامة رغم خوض لقائين مع منتخب تونس ضد سوازيلاند والجزائر ثم عودته بالطائرة من تونس إلى برج العرب، وخوضه مباراتي الزمالك والاتحاد كاملتين، كتّر خيره".

وأشار إلى أن "مباراة الاتحاد عصيبة لأنها بعد لقاء مهم ضد الزمالك وقبل لقاء آخر مهم أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، وحضرنا اللاعبين نفسيا بشكل جيد، لذا قررنا البقاء في الإسكندرية".

وشدد مدرب الأهلي "لقاء الاتحاد لا يقل أهمية عن مباراة الزمالك، كلاهما بثلاث نقاط، وتسجيل هدفين في وقت متأخر جعل للفوز مذاق أفضل".

وأوضح "لقد دفعنا بسبعة لاعبين على التشكيل الأساسي في ظل الإصابات والإجهاد، ولكن لابد من منح اللاعبين حقهم، كلهم من الطراز الأول مثل أحمد فتحي وربيعة والثلاثي الأمامي جيرالدو وحسين الشحات ووليد أزارو بخلاف عودة كريم نيدفيد من الإيقاف".

وواصل "لقد أغلقنا ملف مباراة الاتحاد، بعدما حصدنا ثلاث نقاط غالية، هناك سيناريوهات عديدة، أمامنا 10 جولات ونركز في لقاء صن داونز فهو خصم قوي".

وعن حالة الارتباك بعد انتهاء اللقاء، أوضح محمد يوسف: "هناك عضو بالجهاز الفني للاتحاد ركل حسام عاشور أثناء الاحتفال بالهدف، فهو أمر لا يليق، ولكن في النهاية تم احتواء الأمر، وأشكر حلمي طولان ووليد صلاح الدين على خطوة الاعتذار عن هذه الواقعة".

الأهلي حقق فوزا متأخرا على الاتحاد بهدفين دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، ليتصدر المسابقة مؤقتا برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي يواجه سموحة غدا.

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