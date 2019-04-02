تأكد غياب ثنائي الأهلي علي معلول وجيرالدو عن مباراة مصر للمقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ28 للدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لـFilGoal.com غياب الثنائي عن المباراة المقبلة في الدوري ضد المقاصة.

وحصل علي ملعول على الإنذار الثالث له خلال فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 للدوري.

وكان معلول حصل على إنذارين الأول أمام إنبي والثاني أمام الجونة.

كذلك حصل الأنجولي جيرالدو على الإنذار الثالث له أمام الاتحاد، بعدما حصل في السابق على إنذارين أمام سموحة وإنبي.

وسجل معلول هدف الأهلي الأول أمام الاتحاد في الدقيقة 91 بعد عرضية من جيرالدو، وأضاف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 99.

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