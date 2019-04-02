رئيس أتليتكو: نسبة بقاء جريزمان؟ 1000%

بكلمات واثقة وواضحة عبّر رئيس أتليتكو مدريد إنريكي سيريزو عن ثقته في بقاء نجم الفريق أنطوان جريزمان مع الروخيبلانكوس.

العديد من التقارير أشارت إلى رغبة الدولي الفرنسي في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. وكالعادة كان برشلونة هو الوجهة المحتملة.

ولكن سيريزو أكد ثقته في رغبة صاحب الـ28 عاما في البقاء مع أتليتكو مدريد بعدما جدد عقده لـ5 سنوات الموسم الماضي، رافضا الانتقال إلى صفوف بارسا.

وقال رئيس النادي المدريدي لبرنامج "إل روندو" على التلفزيون الإسباني: "لا توجد أدنى فرصة لرحيل جريزمان عن الفريق خلال الصيف المقبل".

وشدد بثقة كبيرة "سوف يبقى هنا، بنسبة 1000%".

صحيفة AS الإسبانية كشفت في وقت سابق - وفقا لمصادرها الخاصة - عن أن "جريزمان أبلغ أتليتكو مدريد بأنه لن يرحل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

أنطوان صاحب الـ28 عاما يمتد عقده مع أتليتكو لـ 2023 مع شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو، سيصبح في شهر يوليو المقبل 120 مليون يورو.

جريزمان تحدث مع مسؤولي أتليتكو ونقل لهم سعادته بالتواجد في صفوف الفريق وإيمانه بأن "نقدر على تحقيق الألقاب تحت قيادة سيميوني"، حسبما كشفت AS.

ولعب جريزمان 39 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 8.

وانضم جريزمان إلى أتليتكو في 2014 قادما من ريال سوسيداد.

منذ انضمامه لـ أتليتكو، شارك أنطوان في 248 مباراة ونجح في تسجيل 130 هدفا وصناعة 48.

ورفع أنطوان لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، بقميص أتليتكو، بينما تُوج عامه الماضي الرائع بحصد لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا.

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