خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نتمنى الاستمرار في اللعب على استاد السويس

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 12:40

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي- الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

قال أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي إن الكل بالفريق يتمنى أن نستمر في لعب مبارياتنا المقبلة بالسويس.

وكانت لجنة المسابقات قد نقلت مواجهة الدراويش والمقاولون العرب اليوم الثلاثاء من السويس إلى القاهرة قبل أن تتراجع ويتم الاستقرار على اللعب بالسويس.

وقال قناوي لـFilGoal.com: "مواجهة المقاولون بالسويس تضمن الحياد إلى حد كبير لأنه ليس من المعقول أن نواجه المقاولون في الدوري مرتين بالقاهرة".

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وتابع "ملعب الفريق في مهمة قومية حيث سيستقبل بطولة الأمم الإفريقية وبالتالي لا يمكن أن تؤثر علينا تلك الظروف ونلعب مبارياتنا بطريقة قد تعود بالسلب على الفريق".

ويأمل الإسماعيلي في التقدم بجدول الترتيب وتخطي منافسه المقاولون إذ يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، ويسبقه المقاولون بمركز برصيد 36 نقطة ولكن من 26 مباراة.

اختر تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون:

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