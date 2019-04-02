كشف إريك تراوري جناح بيراميدز أن مكالمة تركي آل الشيخ مالك النادي كانت سببا في تسجيله هدفين ضد بتروجت في مباراة الجولة 27 من الدوري، والتي فاز بها بيراميدز 2-0.

تراوري تحدث لـFilGoal.com بعد تسجيله الهدفين، وكشف في الحوار عن أصعب منافس واجهه وأفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، كما شدد أن بيراميدز سيفوز بالدوري هذا الموسم.

وإلى نص الحوار:

بداية نبارك لك على تسجيلك هدفين بعد دخولك كبديل في مباراة بتروجت بـ3 دقائق فقط؟

أشكر الله، ولا يوجد شيء مستحيل، وهناك أشياء حدثت خلال الفترة الأخيرة جعلتني في أعلى معدل للتركيز.

ما هي؟

خلال فترة التوقف استقبلت مكالمة هاتفية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، يحدثني أنه يضع ثقته في، هذه المكالمة جعلتني فخورا بنفسي لأنه يري أنني لاعبا كبيرا.

هذه المكالمة جعلتني أقاتل في أرض الملعب من أجل إسعاده، أدائي في مباراة بتروجت وتسجيل الهدفين بسبب هذه المكالمة لأنني أردت أن يكون سعيدا بفوز بيراميدز كما أسعدني وأقول له إن الأفضل لم يأت بعد.

هل تسجيلك لهدفين سيجعل منك لاعبا أساسيا للفريق؟

أنا لاعب محترف، والقرار في يد الجهاز الفني وأنا تحت أمره في أي وقت.

تدربت تحت قيادة حسام حسن ورامون دياز، ما هو الفارق بينهما؟

حسام حسن بالنسبة لي أب روحي وأتمني له حظ سعيد في مهمته التدريبية.

بيراميدز سيواجه الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، هل ترى أن تتويج بيراميدز بالدوري مستحيل؟

بيراميدز سيتوج ببطولة الدوري هذا العام.

من هو أصعب لاعب واجهته في الدوري؟

حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك

أفضل لاعب في الدوري؟

البرازيلي كينو فهو لاعب مذهل.

أفضل مهاجم؟

أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب

أفضل مدير فني؟

رامون دياز

أفضل فريق يقدم كرة في الدوري؟

فريق وادي دجلة يقدم كرة جميلة

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