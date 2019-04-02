بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الأهلي في الدور الثاني من الدور الماضي، برر إسلام صلاح مدافع المصري وقائد الفريق غيابه الطويل بسبب "خطأ طبي".

إسلام صلاح النادي : المصري المصري

FilGoal.com تحدث مع صلاح الذي يجري عمليات التأهيل في ألمانيا حاليا، حيث قال: "بعد إجراء عملية الرباط الصليبي تحت إشراف أحمد عبد العزيز خضعت لفترة تأهيل و مع بداية الشهر الخامس شعرت بعدم قدرة ركبتي على أداء التدريبات بشكل مثالي لذلك قررت السفر إلى ألمانيا بعدما تواصلت مع الدكتور إيهاب علي طبيب النادي الأهلي السابق".

وأضاف "إيهاب علي نصحني بالتوجه إلى الطبيب الألماني أندرياس فايلر وهو نفس الطبيب الذى أجرى جراحة من قبل لعماد متعب و عمرو زكي وحاليا محمد محمود".

وأكمل "الطبيب الألماني أخبرنى بوجود خطأ طبي فى العملية يستلزم إجراء جراحتين الأولى قمت بإجرائها و الجراحة الثانية بعد ٥ أشهر و بعد إجراء الجراحة الثانية سأقوم بفترة تأهيل لمدة ٣ أشهر".

وشرح "عام كامل مدة ابتعادي عن فريقي بسبب الخطأ الطبي فى الجراحة الأولى".

وأردف "بالطبع لدي حزن شديد على كل هذه الفترة و لكنى لا أملك إلا الصبر والاستعانة بالله لتجاوز هذه المحنة".

وكشف "أظن أن من المفترض أن يتم إجراء من جانب النادي المصري ضد الطبيب الذى تسبب فى ضياع عام كامل و أجرى جراحة غير ناجحة أعانى منها نفسيا وبدنيا".

وأكد "إيهاب جلال و أعضاء الجهاز الفني وزملائي بالفريق يتواصلون معى باستمرار للتخفيف عني ومؤازرتي ولكن موقف إيهاب جلال قبل سفرى إلى ألمانيا كان رائعا".

"أجريت العملية الأولى الأسبوع الماضي وأخضع لتدريبات تأهيلية حاليا فى ألمانيا مع محمد محمود لاعب النادي الأهلي، هو شخص رائع وأصبحنا أصدقاء مقربين. تعرفت على أصدقاء من فلسطين مقيمين فى ألمانيا يساعدونى على التأقلم هنا وزارنى منذ أيام أحد مشجعي المصري، سعدت كثيرا بهذه الزيارة وخففت عني معاناتي".

واستدرك "جماهير المصري على جميع وسائل التواصل الاجتماعي تدعمني وترفع من معنوياتي بالفعل. أفتقد التواجد معهم و لكنني سأعود من أجلهم".

وأتم "سأعود إلى بورسعيد لاستكمال فترة التأهيل خلال أسبوع أو أسبوعين".

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