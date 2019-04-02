جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي والاتحاد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مواجهات اليوم الثلاثاء بالجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويدير جهاد جريشة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، وعمرو الشناوي حكما رابعا، إضافة إلى الثنائي طارق مجدي وأسامة إسماعيل كحكم خامس.

وفي مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب يدير محمود بنا اللقاء ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد نوفل، وعبد الله عكاشة حكما رابعا، والثنائي عبد العزيز السيد ومحمد عبد العزيز كحكم خامس.

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ويمسك أحمد حمدي بالصافرة في لقاء إنبي مع الإنتاج الحربي ويعاونه هاني العراقي وخالد السيد، وعلي الكيكي حكما رابعا، والثنائي حسام الجلاد ومحمد عباس كحكم خامس.

ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري يوم الأربعاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وخاض كل منهما 23 لقاء.

أما الاتحاد فيحتل المركز التاسع بعدما جمع 32 نقطة من 26 لقاء.

ويأمل الإسماعيلي في التقدم بجدول الترتيب وتخطي منافسه المقاولون إذ يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، ويسبقه المقاولون بمركز برصيد 36 نقطة ولكن من 26 مباراة.

وفي لقاء إنبي والإنتاج الحربي، ستكون مهمة الفريق البترولي صعبة لتجاوز الفريق العسكري صاحب المركز الثامن، بينما يقبع رجال المدرب علي ماهر في المركز الأخير.

اختر تشكيل الأهلي أمام مضيفه السكندري:

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جهاد جريشة الأهلي

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