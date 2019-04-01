قال مصدر في اتحاد الكرة فضل عدم ذكر اسمه إن الزمالك سدد مستحقات استقدام حكام أجانب لإدارة مباراته المقبلة مع سموحة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حضر مندوب من الزمالك مساء اليوم الاثنين وسلم شيك مقابل 25 ألف دولار مقابل استقدام حكام أجانب للقاء الفريق المقبل ضد سموحة".

وواصل "المباراة تم إسنادها لطاقم تحكيم برتغالي وستعلن لجنة الحكام عن اسم الطاقم بالكامل خلال ساعات".

وكان الزمالك طلب استقدام حكام أجانب فيما تبقى من مبارياته في الدوري لاعتراضه على ما حدث خلال لقاء المقاولون العرب والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويواجه الزمالك منافسه سموحة يوم الأربعاء المقبل في ملعب بتروسبورت في الجولة 24 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما سموحة فيحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

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