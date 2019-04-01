غادر أيمن أشرف لاعب الأهلي معسكر فريقه المقام في الإسكندرية استعدادا للقاء الاتحاد السكندري بسبب إصابته بحالة من الإجهاد العام.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

ويواجه الأهلي منافسه الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء في ملعب برج العرب في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وسيعود أيمن أشرف للقاهرة وسوف يخوض تدريبات تأهيلية في مقر النادي على أن ينضم لبعثة الفريق المسافرة إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ماميلودي صن داونز بشكل طبيعي، حسبما علم FilGoal.com.

ويواجه الأهلي منافسه صن داونز السبت المقبل في جنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك أيمن أشرف خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 29 مباراة وسجل هدفين ولم يصنع.

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