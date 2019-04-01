بعد غياب 35 يوما.. بيراميدز يهزم بتروجت في الدوري ويقترب أكثر من ثنائي القمة

عاد بيراميدز للانتصارات في الدوري المصري بعد فترة من الغياب عن خوض أي مباراة، وحقق الفوز على بتروجت بثنائية دون رد ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.

ولم يخض بيراميدز أي مباراة في الدوري منذ 35 يوما، بالتحديد عندما فاز على المقاولون في 24 فبراير الماضي.

وفشل بيراميدز في هز شباك بتروجت خلال الشوط الأول رغم السيطرة على أغلب فترات اللعب.

إلى أن جاء الحل عن طريق البديل إيريك تراوري الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 64 بعد عرضية من كريستيان بينافينتي.

ثم أضاف تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية أخرى بعد عرضية من عمر جابر.

وغاب عمر خربين مهاجم بيراميدز عن المباراة بسبب عودته مصابا من منتخب سوريا وعدم خوض أي مران مع الفريق.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولكنه لعب مباراتين أكثر من القطبين.

بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الخامس عشر.

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