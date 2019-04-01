دياز: الفوز يبقى على حظوظنا في المنافسة.. ومن الصعب الحكم على مباراة القمة

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

رامون دياز

يرى رامون دياز المدير الفني لبيراميدز أن الفوز على بتروجت يبقى على حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وفاز بيراميدز على بتروجت بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 للدوري، ليواصل مطاردة الزمالك والأهلي أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب.

وقال دياز عقب المباراة: "كان من الصعب تحقيق الفوز بعد فترة راحة أكثر من شهر".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "لم نصل للمستوى المطلوب بسبب فترة الراحة السابقة ولكن مع الوقت سنصل لما نريد من أداء داخل الملعب".

وأكمل "لدينا مجموعة رائعة ومميزة من اللاعبين تستطيع تعويض غياب أي لاعب".

وعن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قال "من الصعب الحكم على المباراة بسبب ظروف الملعب والأمطار التي لم تساعد الفريقين على تقديم المستوى الذي يليق بهما".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات المقبلة وحصد النقاط للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري حتى النهاية وبالتأكيد هذا الأمر يعود بالنفع على الكرة المصرية".

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