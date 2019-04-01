بالفيديو – الثالث لأول مرة.. أرسنال يضرب نيوكاسل ويتخطى توتنام ويونايتد وتشيلسي

انتصر أرسنال بثنائية مقابل لا شيء على حساب نيوكاسل في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد النني جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 66 بعد إصابة آرون رامسي.

رامسي افتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 29 بعد لعبة رائعة مع ألكسندر لاكازيت، ليسدد بإتقان في الشباك ويهز الشباك، بعدما سجل من قبل في الدقيقة العاشرة وتم إلغاء الهدف بداعي مخالفة.

جماهير أرسنال تفاءلت بشدة بعد هدف رامسي والسبب أن الفريق الإنجليزي لا يخسر نهائيا عندما يُسجل أرون.

الجناح الويلزي الذي سينتقل في الصيف المقبل إلى يوفنتوس، في آخر 27 مباراة نجح خلالهم في التسجيل، لم يخسر أرسنال.

⚽️ Aaron Ramsey scores with the first attempt in game in the 30th minute. ⁦@Arsenal⁩ are unbeaten in last 2️⃣7️⃣ games when he has scored since Dec 2014 pic.twitter.com/AD1vpAHThM — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 1, 2019

مرمى أرسنال لم يُهدد على الإطلاق من قبل نيوكاسل، ولكن التقدم استمر بهدف واحد مع استمرار إهدار الفرص من جانب لاكازيت وأوزيل وإيوبي.

شارك بير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 61، لتتواصل الخطورة على مرمى نيوكاسل.

في الدقيقة 81 سجل لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال من تسديدة "لوب" رائعة في شباك نيوكاسل بعد تمريرة بالرأس من أوبا وضعت المهاجم الفرنسي منفردا بالمرمى.

لاكازيت وأوباميانج سجلا 37 هدفا وصنعا 15 هدفا في كل البطولات.

الانتصار أوصل أرسنال للمركز الثالث لأول مرة هذا الموسم.

كتيبة أوناي إيمري وصلت للنقطة 63 لتنفرد بالمركز الثالث وتتخطى تشيلسي (60 نقطة) ومانشستر يونايتد (61 نقطة) وتوتنام (61 نقطة).

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 35 في المركز الـ 14.

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