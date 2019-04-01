بالفيديو - تمريرات كثيرة في ملخص لمسات النني أمام نيوكاسل

ظهر محمد النني للمرة الخامسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بدخوله بديلا في مباراة فريقه أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد.

أرسنال واصل نتائجه الإيجابية على ملعب الإمارات، وتخطى ضيفه نيوكاسل بهدفين دون رد، ليقفز إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ودخل النني بديلا لـ آرون رامسي في الدقيقة 67، بعد أن سجّل الأخير هدف أرسنال الأول.

النني الذي ارتدى شارة قيادة منتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية قبل أيام، ظهر في فوز المدفعجية الثمين في سبق المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لاعب بازل السابق مرر 24 كرة صحيحة من أصل 26 تمريرة إجمالية، وفاز بالتحام هوائي.

شاهد ملخص لمسات النني أمام نيوكاسل

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