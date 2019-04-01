قائمة المباراة - برشلونة يسافر لمواجهة فياريال مدججا بكل أسلحته

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

برشلونة

قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، عدم إراحة أي من لاعبيه الأساسيين، واستدعاهم جميعا في لمواجهة فياريال غدا الثلاثاء.

برشلونة يحل ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا بالجولة 30 من الدوري الإسباني، وفالفيردي يتعامل مع المباراة بالجدية القصوى.

القائمة شهدت تواجد القائد ليونيل ميسي، ورفيقه لويس سواريز، وجيرارد بيكيه الذي ظهر في كل مباريات الدوري هذا الموسم.

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القائمة التي شهدت استدعاء 19 لاعبا، ضمت الغاني كيفن برنس بواتينج، والشاب كارلس ألينيا.

بينما ابتعد الكولومبي خيسون موريّو لأسباب فنية، رفقة المصابين عثمان ديمبيلي وياسبر سيلسين.

فالفيردي سُئل عن إمكانية إراحة لاعبيه في هذه المباراة خلال المؤتمر الصحفي، وإجاباته أظهرت جدية كاملة في التعامل مع مواجهة الغواصات الصفراء. (طالع المؤتمر)

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاطة كاملة عن أتليتكو مدريد أقرب مطارديه.

قائمة برشلونة لمواجهة فياريال:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إينياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – توماس فيرمايلين – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – فيليبي كوتينيو – كارلس ألينيا

الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – مالكوم – كيفن برنس بواتينج

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