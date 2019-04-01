فالفيردي يتحدث عن إحصائية تاريخية مهمة لـ برشلونة.. وهل يريح ميسي أمام فياريال

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

رفض إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة التهاون بمباراة فياريال في الدوري الإسباني، مشددا على أهميتها لفريقه.

برشلونة يحل ضيفا على ملعب لا سيراميكا لمواجهة فياريال في الجولة 30 من الدوري الإسباني، بغية الاقتراب أكثر من الحفاظ على لقبه. (طالع التفاصيل)

وتحدث فالفيردي عن إمكانية إراحة ليو ميسي قبل مواجهة أتليتكو مدريد: "ليس هناك أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ميسي، فكل مباراة لها أهميتها الخاصة. تركيز البعض منصب على مباراة أتليتكو أو دوري أبطال أوروبا، ولكن مواجهة فياريال تمثّل نفس الأهمية، ليست مباراة سهلة، لدينا 3 نقاط لنحصدها".

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هل هي مباراة مثالية لظهور بعض الوجوه الجديدة؟ فالفيردي صمم على قوله: "إنها مباراة مثالية... لتحقيق الفوز. لا يجب أن نعطي الفرصة لمنافسينا باللحاق بنا".

أي الألقاب يبدو أقرب لـ برشلونة؟ فالفيردي واصل مراوغة الأسئلة: "تفصلنا عن الألقاب الثلاثة نفس المسافة، كل شيء يتوقف على التفاصيل الصغيرة، ونحن لم نفز بأي شيء بعد".

كما سلط الضوء على إحصائية تاريخية مهمة لفريقه: "تاريخيًا، عندما فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا، فإنه فاز أيضا ببطولة الدوري. نحن ندرك أن دوري الأبطال مسابقة يمكنها أن تخونك في ظرف 15 دقيقة تلعبها بشكل سيئ، أما الدوري الإسباني فيعبّر عن مستواك من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وحتى تكون جيدا في المسابقة القارية، فيجب أن تكون مميزا في المحلية على حد سواء".

واختتم معترفا بعدم تحدد موعد عودة تعافي عثمان ديمبيلي من الإصابة: "لا أعرف، ليس لدي إجابة دقيقة. لا يمكن أن أعطي تاريخا محددا، ولكننا نسير وفقا للمخطط الزمني".

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد فياريال في المركز 17، برصيد 29 نقطة.

هل يتوجّب على فالفيردي إراحة لاعبيه أمام فياريال؟ اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة.

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