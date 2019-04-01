يُغرد وحده باللقب الرابع.. الترجي بطلا للسوبر التونسي على حساب البنزرتي

انتصر الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف على حساب البنزرتي ليحقق لقب السوبر التونسي.

أنيس البدري سجل أولا لـ الترجي في الدقيقة 13 من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُعزز طه ياسين الخنيسي تقدم الترجي بهدف ثان في الدقيقة 16 من انفراد وتسديدة أرضية متقنة.

هدف البنزرتي الوحيد جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 34 عن طريق عبد الحليم الدراجي.

السوبر التونسي الذي أقيم في الدوحة، هو السوبر الثاني الذي يخوضه الترجي في أقل من 10 أيام بعدما خسر لقب السوبر الإفريقي في الدوحة أيضا لصالح الرجاء البيضاوي المغربي.

وحصد الترجي لقبه الرابع ليغرد وحيدا في قائمة الأكثر تتويجا بالسوبر التونسي متفوقا على الإفريقي (3 ألقاب) والنجم (3 ألقاب).

آخر مرة حقق الترجي التونسي لقب السوبر كان عام 2001 وهو آخر نسخة أُقيمت من المسابقة المحلية.

وكان من المفترض أن يواجه الترجي (بطل الدوري) نظيره الإفريقي (بطل الكأس) ولكن الأخير رفض خوض المباراة بتحكيم تونسي.

بعدها رفض النجم الساحلي، وصيف الكأس المشاركة في السوبر بسبب ضغط المباراة، ليتم الاستقرار أخيرا على البنزرتي كمنافس للترجي على اللقب.

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