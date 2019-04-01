قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن باسم مرسي مهاجم الفريق لن يشارك أمام الزمالك في الجولة 27 من الدوري بسبب انتقاله على سبيل الإعارة من الأبيض.

وتحدث عامر لـFilGoal.com: "باسم لن يشارك أمام الزمالك لأنه قادم من هناك على سبيل الإعارة، وبالتالي لن يلعب".

وشدد عامر كذلك في مداخلة إذاعية إنه لم يحدث وأن هاجم حسام حسن المدير الفني للفريق نادي الزمالك، ما تسبب في مشادة بينه وبين باسم مرسي، مؤكدا أن ذلك الأمر لم يحدث.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن باسم مرسي يتدرب بشكل منفرد بعد خلاف بينه وبين طارق سليمان المدرب العام للفريق عقب مباراة وادي دجلة الأخيرة للفريق.

وفي إطار آخر، رحب فرج عامر باستقدام حكام أجانب للمباراة.

وقال عامر: "نرحب تماما بالحكام الأجانب، وأتمنى تعميم التجربة لتشمل كل مباريات الدور الثاني".

وكان سموحة قد تظلم لدى اتحاد الكرة من أداء طارق مجدي حكم مباراة الفريق ضد وادي دجلة والتي انتهت بفوز الفريق القاهري 3-2.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ54 نقطة، أما سموحة فمهدد بالهبوط حيث يحتل المركز الـ16 بـ25 نقطة على بعد 3 نقاط من صاحب المركز الـ13 طلائع الجيش.

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