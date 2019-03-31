خاص عامر حسين لـ في الجول: قرار الأمن الليلة يحسم نقل لقاء الاتحاد والأهلي من برج العرب

الأحد، 31 مارس 2019 - 21:59

كتب : بسام أبوبكر

مروان محسن - الأهلي - الاتحاد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري انتظاره لقرار الأمن النهائي بخصوص مصير لقاء الاتحاد السكندري والأهلي.

وقال عامر حسين: "إذا وافق الأمن على حضور الجماهير بشكل طبيعي في ملعب المكس، سيتم نقل المباراة من برج العرب".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "رد الأمن النهائي سيكون الليلة وسيتحدد معه المصير النهائي لملعب لقاء الاتحاد والأهلي".

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وأوضح "إذا لم يوافق الأمن على حضور الجماهير في ملعب المكس، ستقام المباراة بشكل طبيعي في برج العرب، وإذا وافقوا على حضور الجماهير، ستنقل لملعب المكس".

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في الجولة الـ 27 من الدوري المصري في لقاء من المقرر أن يقام على ملعب برج العرب.

أرضية ملعب برج العرب ظهرت متأثره بشدة بالأمطار وذلك خلال مواجهة الزمالك أمام الأهلي في قمة يوم السبت الماضي من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري بدوره أبدى ترحيبه بنقل لقاء الأهلي إلى ملعب المكس، ولكن بشرط حضور الجماهير. (طالع التفاصيل)

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 26 مباراة.

بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 52 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن المتصدر الزمالك.

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