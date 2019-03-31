قال وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري إن زعيم الثغر لا يمانع في اللعب ضد الأهلي يوم الثلاثاء في الجولة 27 من بطولة الدوري في استاد المكس بدلا من استاد برج العرب، ولكن هناك مشكلة قد تحول دون ذلك.

وتحدث صلاح الدين لـFilGoal.com قائلا: "ليس لدينا مانع من اللعب في استاد المكس بدلا من استاد برج العرب، لكن ما نعرفه إن المباريات في المكس تقام دون جمهور".

وأضاف "إدارة النادي قامت بطباعة التذاكر والدعوات للمباراة بالفعل، لا أعرف ما الحل؟".

وشدد "لا مشكلة لدينا في نقل المباراة أو تأجيلها حتى، نعلم أن الأهلي يمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا وفي هذا الموقف نوافق على أي شيء دعما لمصر".

وظهر استاد برج العرب بشكل غير مرض لقطاع كبير من متابعي قمة الزمالك والأهلي والتي انتهت بالتعادل 0-0 في ظل أمطار شديدة حالت دون ظهور الملعب بشكله الطبيعي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ52 نقطة، أما الاتحاد السكندري ففي المركز التاسع بـ32 نقطة.

الاتحاد السكندري أحد 3 فرق هزمت الأهلي هذا الموسم في الدوري، حيث فاز عليه في الدور الأول 4-3.

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