خاص الأهلي لـ في الجول: إجراء في بريطانيا من أجل مستحقات صفقة رمضان.. وتطورات أزمة السعيد

الخميس، 28 مارس 2019 - 11:47

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - الساورة

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي عن إجراء قانوني قام به النادي في بريطانيا للحصول على 2.5 مليون يورو (48.6 مليون جنيه مصري) من مستحقات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الإنجليزي قبل 3 أعوام.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "قمنا بإجراء قانوني في إحدى المحاكم البريطانية، بإخطار النادي الإنجليزي بإلغاء حكم الحجز على أموالنا في قضية مسك".

وأضاف "بالتالي، ما يترتب على إلغاء الحكم الصادر لشركة مسك يجب أن يحدث ويتم تحويل الأموال لنا".

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وشدد "قمنا بهذا الإجراء أمام قاض أمور وقتية، ومن المنتظر أن يتم فك الحجز على بقية أموال الصفقة".

وأكد "يتبقى للأهلي 2.5 مليون يورو من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي".

ولعب رمضان لستوك سيتي موسمين بعد انتقاله الذي كلف النادي الأنجليزي 6.5 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى هدرسفيلد الموسم الماضي ومنه على سبيل الإعارة للأهلي هذا الشتاء.

كوليبالي والسعيد

وفي نفس الإطار، كشف عبد الرازق أن النادي أبلغ الفيفا بضرورة التحرك ضد سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق في ظل صدور "حكم نهائي وبات" بتغريمه مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي بعد فسخه للعقد من طرف واحد.

وكذلك، أكد عبد الرازق أن النادي ينتظر حكم الفيفا في أزمته مع لاعب بيراميدز عبد الله السعيد.

وباع الأهلي عبد الله السعيد لنادي أهلي جدة السعودي في الصيف الماضي، مع وجود شرط في التعاقد يمنع انتقاله لأي نادي في مصر دون حصول الأهلي على مليوني دولار.

وانضم عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز في يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع أهلي جدة.

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