الأهلي يعلن جاهزية السولية للقمة

الخميس، 28 مارس 2019 - 11:27

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - الساورة

شدد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمواجهة القمة أمام الزمالك.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن يطمئن الجهاز الطبي للأهلي على حالة اللاعب اليوم بعد عودته رفقة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء معسكر منتخب مصر.

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وخاض المنتخب المصري مباراتين الأولى أمام النيجر بختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومواجهة ودية أمام نيجيريا.

وكان السولية قد اشتكى من رشح في الركبة بعد مباراة المنتخب الأولى وفضل الجهاز الفني للمنتخب إراحته أمام نيجيريا.

ويدخل الأهلي معسكر مغلق بالإسكندرية مساء اليوم الخميس عقب المران الأخير على ملعب التتش.

بعد جاهزية السولية ما هو التشكيل الأنسب للأهلي؟

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