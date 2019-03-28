رسميا - صانع الطفرة مستمر مع يونايتد.. سولشاير لم يعد مؤقتا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس تعيين أولي جونار سولشاير مدربا للفريق بصفة مستمرة بعدما خاض النرويجي المباريات السابقة للنادي وهو مدير فني مؤقت.

وكتب النادي عبر موقعه أنه تعاقد مع سولشاير (46 عاما) لمدة 3 سنوات.

وانتدب فريق الشياطين الحمر لاعبه السابق ليقوده بصفة مؤقتة في 19 ديسمبر الماضي ولم يكن يعلم أنه سيقلب الأمور رأسا على عقب داخل قلعة أولد ترافورد.

وفاز سولشاير بأول 8 مباريات مع الفريق. وفي سجله الكامل حتى الآن قائدا ليونايتد حقق الانتصار 14 مرة وتعادل مرتين في 19 مباراة.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019

وخلال فترة قيادته ليونايتد الذي كان مهاجمه يوما ما، لم يحصد أي فريق في الدوري الإنجليزي نقاطا أكثر من مانشستر يونايتد.

وسجل سولشاير لاعب منتخب النرويج السابق 126 هدفا في 366 مباراة شارك بها مع يونايتد في الفترة بين 1996 و2007.

ودرب سولشاير الفريق الرديف ليونايتد في نهاية 2010.

وأعرب سولشاير عن سعادته الغامرة بالقول:"منذ أول يوم وصلت فيه، شعرت أني في بيتي في هذا النادي الاستثنائي. كان شرفا لي اللعب في مانشستر يونايتد، ثم أبدأ مسيرتي التدريبية هنا. الشهور الأخيرة خضت فيها تجربة رائعة وأريد أن أشكر كل المدربين واللاعبين وكل طاقم العمل على ما حققناه حتى الآن. هذه مهمة حلمت بها دوما وأنا مسرور جدا لمنحي الفرصة لقيادة النادي لفترة طويلة وآمل مواصلة النجاح الذي يستحقه جمهورنا الرائع".

وعلق إد وودوارد نائب رئيس النادي "منذ قدومه كمدرب مؤقت في ديسمبر، النتائج التي حققها سولشاير تتحدث عن نفسها. أكثر من الأداء والنتائج، سولشاير لديه خبرة كبيرة سواء كلاعب أو مدرب، مفعم بالرغبة في منح اللاعبين الصغار الفرصة ومتفهم بشدة لثقافة النادي. كل هذا يعني أنه الرجل الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد".

وأتم "أود شكره والطاقم الفني على كل ما فعلوه حتى الآن وأهنئه على هذا التعيين المستحق. الجمهور والجميع في النادي خلفه لأنه يتطلع لأخذنا للمكانة التي نريدها وبناء المرحلة التالية في تاريخنا".

وارتقى يونايتد مع سولشاير إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 58 نقطة مبتعدا بنقطتين فقط عن أرسنال الرابع. ويستضيف واتفورد يوم السبت في الجولة 32 للبطولة.

والإنجاز الأبرز لسولشاير كان الإطاحة بباريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في ملعبه بهدفين دون رد ورغم افتقاده للعديد من العناصر الأساسية، استطاع قهر الفرنسيين في عقر دارهم ليفوز بنتيجة 3-1.

وأوقعته القرعة أمام العملاق برشلونة في الدور ربع النهائي.

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