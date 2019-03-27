منافس الزمالك بالفيديو – الداودي يهدر لأول مرة في تاريخه وحسنية أغادير يضرب مراكش بخماسية

سجل جلال الداودي هدفين، لكنه أهدر ركلة جزاء لأول مرة في تاريخه، في فوز حسنية أغادير على الكوكب المراكشي بخماسية في الدوري.

فز حسنية أغادير على الكوكب المراكشي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المغربي.

تقدم حسنية أغادير بالهدف الأول في الدقيقة الـ11 عن طريق جلال الداودي. مخالفة بعيدة نفذها مباشرة من بعيد، لتسكن الشباك ويسجل الهدف الأول.

أيوب الملوكي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ24. كرة طويلة تحصل عليها من وسط المدافعين، ثم انفرد بالمرمى وسدد مسجلا الهدف الثاني.

وتحصل الحسنية على ركلة جزاء في الدقيقة الـ28. ترجمها الداودي إلى هدف مسجلا ثاني أهدافه في اللقاء، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أغادير بثلاثية مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، تحصل حسنية أغادير على ركلة جزاء جديدة، لكن جلال الداودي أهدرها هذه المرة بعدما سددها خفيفة وتصدى لها الحارس، لتكون هي ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها في مسيرته.

يوسف الفحلي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة الـ63. بينية جديدة سبق فيها الدفاع، ثم سدد بجانب الحارس مسجلا الهدف الرابع.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة الـ90 عن طريق كريم عليت محمد من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين الحارس، لكن الكوكب المراكشي سجل هدفا شرفيا في الدقيقة الـ90 عن طريق ياسين الذهبي من خطأ فادح للدفاع بعدما مرر المدافع الكرة للخلف إلى الذهبي الذي أسكنها الشباك بسهولة، لينتهي اللقاء بفوز حسنية أغادير بخمسة أهداف مقابل هدف.

فوز حسنية أغادير رفع رصيده للنقطة الـ33 مرتقيا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند النقطة الـ19 في المركز الـ16 والأخير.

وتتبقى لحسنية أغادير مباراة أخرى يوم 3 أبريل مع الرجاء البيضاوي، قبل مواجهة الزمالك يوم 7 أبريل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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