الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا"

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

كهربا مع الزمالك أمام المقاولون العرب

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه مساء اليوم الأربعاء للرد على ما وصفه بـ"شائعة حول اللاعب كهربا".

محمود كهربا

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح البيان أن الرد سيكون في تمام الساعة 11 ونصف مساء عبر برنامجه على قناة "الرافدين".

وأضاف البيان أن تلك الشائعة جاءت من "بعض المتربصين بالزمالك وخاصة قبل عدة أيام من لقاء القمة أمام الأهلي".

أخبار متعلقة

مران الزمالك - محاضرة فنية من جروس لحفظ طرق معينة.. وراحة لحازم إمام ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي مران الأهلي – حضور الخطيب.. تأهيل لإكرامي وحمدي فتحي وتقسيمة قوية ماذا فعل معلول والنقاز في 5 مواجهات بينهما في تونس

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

من الواضح أن المتربصين بنادي الزمالك والحاقدين من بعض المرتزقة الذين ليس لديهم إلا بث الإشاعات الكاذبة عن نادي الزمالك ولاعبيه وخاصة قبل مباراة هامة وهي مباراة الزمالك والأهلي .

إذ أطلقوا إشاعة كاذبة حول اللاعب كهربا وسيكون الرد مفاجأة للجميع اليوم الساعة الحادية عشر و النصف مساءا في برنامج ستاد الزمالك على قناة الرافدين

حتي يخرس المتآمرون ولا نسمع صوتهم مرة أخرى وسيتأكد الرأي العام أنهم مجموعة من المرتزقة يتقاضون ثمن كذبهم وتشهيرهم بنادي الزمالك انتظرونا في الحادية العشر والنصف مساءا لتستمعوا إلى المفاجأة الكبرى.

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه

كهربا الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين 12 دقيقة | الدوري المصري
يوم دربي الزمالك والأهلي.. هيئة الأرصاد: أمطار وعاصفة ترابية يوم السبت 54 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك بالفيديو – الداودي يهدر لأول مرة في تاريخه وحسنية أغادير يضرب مراكش بخماسية ساعة | مصر
هاري كين: التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة النجاح بعد بناء الملعب الجديد 2 ساعة | أوروبا
فاروق جعفر لـ في الجول: رمضان ومعلول هما من يقلقاني في الأهلي.. وقرار حكومي أنهى القمة بالتعادل 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا" 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 2 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 3 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 4 رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

قد ينال إعجابك