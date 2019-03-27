الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا"

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه مساء اليوم الأربعاء للرد على ما وصفه بـ"شائعة حول اللاعب كهربا".

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وأوضح البيان أن الرد سيكون في تمام الساعة 11 ونصف مساء عبر برنامجه على قناة "الرافدين".

وأضاف البيان أن تلك الشائعة جاءت من "بعض المتربصين بالزمالك وخاصة قبل عدة أيام من لقاء القمة أمام الأهلي".

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

من الواضح أن المتربصين بنادي الزمالك والحاقدين من بعض المرتزقة الذين ليس لديهم إلا بث الإشاعات الكاذبة عن نادي الزمالك ولاعبيه وخاصة قبل مباراة هامة وهي مباراة الزمالك والأهلي .

إذ أطلقوا إشاعة كاذبة حول اللاعب كهربا وسيكون الرد مفاجأة للجميع اليوم الساعة الحادية عشر و النصف مساءا في برنامج ستاد الزمالك على قناة الرافدين

حتي يخرس المتآمرون ولا نسمع صوتهم مرة أخرى وسيتأكد الرأي العام أنهم مجموعة من المرتزقة يتقاضون ثمن كذبهم وتشهيرهم بنادي الزمالك انتظرونا في الحادية العشر والنصف مساءا لتستمعوا إلى المفاجأة الكبرى.

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