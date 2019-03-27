رسميا - موسم الانتقالات بدأ مبكرا.. بايرن يتعاقد مع لوكاس هيرنانديز

أعلن نادي بايرن ميونيخ التعاقد رسميا مع الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز مدافع أتليتكو مدريد والفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018. ليكون لاعبا ضمن صفوف الفريق البافاري بداية من الموسم المقبل.

لوكاس هيرنانديز النادي : أتليتكو مدريد بايرن ميونيخ

وكما توقع الكثير بدأ بايرن ميونيخ تحركاته لإبرام صفقات الصيف من الآن لتدعيم صفوفه بقوة بعد الإخفاق الكبير الذي لحق بالفريق بالخروج من دوري أبطال أوروبا.

زلزال هز بايرن ميونيخ بعد الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 8 سنوات أمام ليفربول، ما دعى رئيس النادي أولي هونيس للتأكيد على رصد ميزانية ضخمة لصفقات الصيف من أجل تدعيم صفوف الفريق بقوة للعودة للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وكشف بايرن ميونيخ عن قيمة الصفقة التي تكلفت 80 مليون يورو حصل عليهم نادي أتليتكو مدريد مقابل بيع لوكاس هيرنانديز للعملاق البافاري.

ويعد لوكاس هيرنانديز هو الصفقة الثانية لنادي بايرن ميونيخ استعدادا للموسم الجديد، بعد التعاقد مع مواطنه بينجامين بافارد من شتوتجارت.

ويمتد تعاقد لوكاس هيرنانديز البالغ من العمر 23 عاما لمدة 5 سنوات مع بايرن ميونيخ.

من جابنه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ: "أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع أحد أفضل لاعبي خط الدفاع وبطل كأس العالم، فهو يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر وسيكمل المسيرة الرائعة لنجوم فرنسا مع بايرن وسيعطي فريقنا قوة كبيرة".

وأضاف "الكشف الطبي على لوكاس هيرنانديز نتج عنه إصابة اللاعب بتلف في الرباط الداخلي للركبة اليمنى والذي يحتاج للتدخل الجراحي ولكنه سيكون متاحا للمشاركة مع بايرن بداية الموسم المقبل".

أما لوكاس هيرنانديز قال في تصريحات نقلها موقع بايرن: "اليوم يعد أحد الأيام الهامة في مسيرتي الكروية وبايرن واحدا من أفضل أندية أوروبا، وأيضا أود أن أشكر إدارة إتليتكو واللاعبين والمدربين والجماهير التي ساندتني لمدة 14 عاما، وسيظل أتليتكو دائما جزءا مني، والآن أنا سعيد أنني اتخذت هذه الخطوة".

لوكاس هيرنانديز من مواليد مدينة مارسيليا في فرنسا عام 1996 ويلعب مع أتليتكو منذ عام 2007 وتدرج مع جميع فرق الناشئين والشباب في النادي الإسباني الذي لعب معه 110 مباراة مع الفريق الأول.

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