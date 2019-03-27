حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية

من جديد نعود للدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي. لكن وقبل العودة، لا يفوتنا إلقاء نظرة عل ما قدمه لاعبو الدوري الدوليين خلال فترة التوقف.

تأهلات تاريخية لكأس الأمم الإفريقية، ومشاركات جيدة مع المنتخب الأوليمبي.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص ما قدمه لاعبي الدوري المصري الدوليين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

الأهلي

المنتخب الأول: (محمد هاني – عمرو السولية – صلاح محسن).

-شارك محمد هاني كأساسي أمام النيجر، ثم شارك بديلا أمام نيجيريا.

-شارك عمرو السولية كأساسي أمام النيجر، وغاب عن المشاركة أمام نيجيريا.

-شارك صلاح محسن كأساسي أمام نيجيريا ولعب شوطا واحدا.

المنتخب الأوليمبي: (مصطفى شوبير – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – رمضان صبحي).

-لم يشارك مصطفى شوبير في أيا من المباراتين.

-شارك كريم وليد "نيدفيد" في المباراتين كأساسي.

-شارك ناصر ماهر كأساسي في المباراتين أمام أمريكا وهولندا، وصنع الهدف الثاني لمصر أمام أمريكا.

-شارك رمضان صبحي أمام أمريكا وهولندا كأساسي.

الزمالك

المنتخب الأول: (محمود عبد الرحيم "جنش" – محمود علاء – طارق حامد).

-شارك جنش كأساسي مع المنتخب الأول أمام نيجيريا في مباراته الدولية الأولى في مسيرته.

-شارك محمود علاء كأساسي أمام نيجيريا، وخرج مستبدلا مع بداية الشوط الثاني للإصابة.

-شارك طارق حامد في مباراة نيجيريا كأساسي وخرج في الدقيقة الـ90 للإصابة.

المنتخب الأوليمبي: (عمر صلاح – محمد عبد السلام).

-شارك عمر صلاح كأساسي أمام هولندا واستقبل هدفا.

-شارك محمد عبد السلام بديلا أمام أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: (فرجاني ساسي – خالد بوطيب).

-شارك فرجاني ساسي في ودية الجزائر وخاضها كاملة.

-شارك خالد بوطيب في ودية الأرجنتين وخاضها كاملة.

بيراميدز

المنتخب الأول: (أحمد الشناوي – علي جبر – أحمد أيمن منصور – عمر جابر – نبيل عماد "دونجا").

-شارك أحمد الشناوي كأساسي مع المنتخب أمام النيجر وتصدى لركلة جزاء، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

-خاض علي جبر مباراة النيجر كاملة.

-شارك أحمد أيمن منصور في مباراة النيجر كاملة، وشارك بديلا في الشوط الثاني أمام نيجيريا بدلا من محمود علاء المصاب.

-شارك عمر جابر كأساسي في مباراة نيجيريا.

شارك دونجا كأساسي أمام النيجر، وشارك في الدقيقة الـ90 أمام نيجيريا بدلا من طارق حامد المصاب.

المنتخب الأوليمبي: (ناصر منسي).

-شارك ناصر منسي كبديل أمام أمريكا وهولندا، وصنع هدفا أمام أمريكا.

الإسماعيلي

المنتخب الأول: (باهر المحمدي – عبد الرحمن مجدي).

-خاض باهر المحمدي مباراة نيجيريا كاملة.

-شارك عبد الرحمن مجدي في الثلث ساعة الأخيرة من مباراة النيجر.

المنتخب الأوليمبي: (محمد صادق).

-شارك محمد صادق مع المنتخب الأوليمبي في وديتي أمريكا وهولندا وسجل هدفا أمام أمريكا.

من خارج مصر: (بينسون شيلونجو - يحيى زايد).

-شارك بينسون شيلونجو مع ناميبيا في الخسارة أمام زامبيا برباعية مقابل هدف، وتأهلت ناميبيا لأمم إفريقيا.

-يحيى زايد تواجد على مقاعد بدلاء تنزانيا في الفوز على أوغندا بثلاثية والتأهل التاريخي للبطولة).

المصري

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (كريم العراقي).

-شارك العراقي مع منتخب مصر أمام أمريكا بديلا.

-إسلام عطية انضم لمعسكر المنتخب ثم خرج من القائمة المسافرة لإسبانيا وجدد تعاقده مع المصري.

من خارج مصر: لا يوجد.

مصر للمقاصة

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (أسامة جلال).

-شارك أسامة جلال في وديتي أمريكا وهولندا كأساسي.

من خارج مصر: (باولن فوافي).

-شارك فوافي مع مدغشقر في الخسارة أمام السنغال بهدفين مقابل لا شيء).

طلائع الجيش

المنتخب الأول: (مصطفى محمد).

-شارك مصطفى محمد بديلا أمام النيجر، ثم شارك كأساسي أمام نيجيريا.

المنتخب الأوليمبي: لا يوجد.

سموحة

المنتخب الأول: (محمد أبو جبل – أحمد فتوح).

-تواجد أبو جبل على مقاعد البدلاء في مباراتي النيجر ونيجيريا.

-شارك أحمد فتوح كأساسي في مباراة نيجيريا وخاضها كاملة.

المنتخب الأوليمبي: (أحمد مصطفى زيزو).

-شارك بديلا في ودية أمريكا.

من خارج مصر: (ديريك نسيبامبي).

-تواجد ديريك نسيبامبي على مقاعد بدلاء أوغندا في الخسارة أمام تنزانيا.

إنبي

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (محمود جاد – أحمد يوسف).

-محمود جاد تعرض للطٌرد من على مقاعد البدلاء أمام هولندا.

-تواجد أحمد يوسف على مقاعد البدلاء أمام أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: (شيزا كيتشويا).

-تواجد شيزا على بدلاء تنزانيا أمام أوغندا.

الاتحاد السكندري

المنتخب الأول: (عمار حمدي).

- شارك عمار حمدي أمام النيجر وصنع هدفا في مباراته الدولية الأولى.

المنتخب الأوليمبي: (عمر صلاح – محمد عبد السلام).

-شارك عمر صلاح كأساسي أمام هولندا واستقبل هدفا.

-تواجد محمد عبد السلام على مقاعد البدلاء أمام أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: (توني سيلفا).

-شارك توني سيلفا مع غينيا بيساو في التعادل مع موزمبيق بهدفين لكل فريق والتأهل لأمم إفريقيا).

المقاولون العرب

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (يوسف الجوهري).

-الجوهري تواجد على مقاعد بدلاء المنتخب أمام أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: لا يوجد.

وادي دجلة

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (محمود مرعي – أحمد رمضان بيكام).

-تواجد محمود مرعي على مقاعد البدلاء في وديتي أمريكا وهولندا.

-شارك أحمد رمضان بيكام كأساسي في وديتي أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: لا يوجد.

الإنتاج الحربي

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (غنام محمد).

-شارك غنام محمد بديلا مع المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا.

من خارج مصر: لا يوجد.

بتروجيت

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: لا يوجد.

من خارج مصر: (حميد ماو).

-شارك حميد ماو بديلا في فوز تنزانيا على أوغندا بثلاثية والتأهل لأمم إفريقيا 2019.

الجونة

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: عمر رضوان – محمود الجزار – أكرم توفيق – أحمد حمدي – أحمد ياسر ريان).

-شارك عمر رضوان في ودية أمريكا وحافظ على نظافة شباكه.

-شارك محمود الجزار في مباراتي أمريكا وهولندا، وخرج مطرودا أمام هولندا.

-شارك أكرم توفيق في مباراتي أمريكا وهولندا.

-شارك أحمد حمدي كأساسي لمدة 63 دقيقة أمام أمريكا، وشارك كبديل أمام هولندا.

-شارك أحمد ياسر ريان كأساسي أمام أمريكا وهولندا وسجل هدفا في أمريكا.

من خارج مصر: لا يوجد.

الداخلية

المنتخب الأول: (إسلام جابر).

-شارك إسلام جابر كأساسي أمام نيجيريا.

المنتخب الأوليمبي: لا يوجد.

من خارج مصر: (كيفين موهيري)

-شارك كيفين موهيري بديلا مع رواندا أمام كوت ديفوار في الخسارة بثلاثية.

حرس الحدود

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (إمام عاشور).

-شارك إمام عاشور بديلا أمام أمريكا وهولندا.

من خارج مصر: لا يوجد.

النجوم

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (مهاب ياسر).

-شارك مهاب ياسر بديلا أمام أمريكا في آخر 10 دقائق.

من خارج مصر: لا يوجد.

الحكام

أمين عمر الحكم الدولي المصري أدار مباراة بوتسوانا وأنجولا في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وانتهت بفوز أنجولا بهدف والتأهل للبطولة.