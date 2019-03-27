لكي تفهم نوير.. نظرة شجاعة تحمل إنكارا للذات وقدرة على المجازفة

المميزون دائما ما يبقون في الذاكرة ولكن المبتكرون يجبرون الجميع على عدم نسيانهم على الإطلاق. العديد مر من على سلم المجد والقليل فقط بقي على القمة.

مفهوم جديد في حراسة المرمى ابتدعه بأدائه المميز وثقته الكبيرة ومهاراته جعلت البعض يصفه "بيكنباور ألمانيا" رغم اختلاف المراكز.. مانويل نوير معكم

حارس بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني يحتفل يوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ33.

تصدياته الخرافية وانطلاقاته الجنونية ومهاراته الاستثنائية هي أمور كلها جعلت البعض يضعه في مصاف الحراس الأفضل عبر تاريخ كرة القدم.

ولكن هذا لن يكون محور الحديث. تصريحاته التي من بين ثناياها تكشف طباعه وشخصيته وأفكاره هي من ستكون محور الحديث، وFilGoal.com يستعرض معكم لكي نفهم نوير.

"خذ ما هو مفيد واترك ما هو غير مفيد ثم أضف لمستك الشخصية".. الالتفات لما يهم فقط هو نصيحة الحارس الألماني.

"لأن الحياة تتطلب دائما التحدي فإن حياتك بحاجة دوما للشجاعة".. نوير يؤمن أنك بحاجة لمواجهة الصعاب من أجل النجاح.

"أنا أكره السجادة الحمراء وأحب العشب الأخضر.حراس المرمى لا يلفتوا نظر الجميع، ملخصات المباراة تظهر من سجل ومن صنع ولا تشير أبدا للتصديات، أقوم بمجهود صعب داخل الملعب لفعلها".. التتويج بالجوائز ليس أولوية عند الحارس الألماني.

"الناس في الشوارع يحيوني ويدعوني أسير ويأخذون بعض الصور، فقط سكان ميونيخ مسترخيين ويتركونني أعيش في سلام وأظن أن هذا جيد للغاية، العقلية البافارية تناسبني جدا".. الابتعاد عن أضواء الشهرة يريح حارس بايرن.

"المراكز هي فقط بناء اجتماعي والذي لا يعني أي شيء لرجل متنور".. نظرة فلسفية إلى المجتمع من جانب مانويل.

"انظروا فقط إلى المباراتين، الأمر بسيط فنحن لم نسجل إلا هدفين وعلينا أن نلوم أنفسنا فقط" (بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد).. مواجهة النفس بأخطائها السبيل لحل المشاكل.

"الخصوم أصبحوا يشعرون أنهم قد يحصلون على شيء من المباراة ضدنا، علينا أن نوقف ذلك وأن نظره أننا سنقرر ما سيحدث في الملعب دائما".. الشخصية الكبيرة دائما حاضرة في المواقف الصعبة.

"جزء من وظيفتي كمحترف أن أعرف قدرات الخصوم وكيف يلعب المهاجمون، نقاط قوتهم وجودتهم وكيفية تحركاتهم وقدمهم المفضلة".. ربما يكون الموظف المثالي في شركة ما.

"لابد من القول إن جوارديولا لم يفشل في شيء رغم عدم قيادته الفريق للفوز بلقب دوري الأبطال.. قدمنا كرة قدم لم يقدمها أحد من قبل، ويعود الفضل في ذلك لجوارديولا".. نظرته وتقييمه لفترة بيب مع الفريق البافاري تحمل ما يعتبره نوير إنصافا.

"عندما أقابل ميسي سأجعله يرى من هو الزعيم" (لكن ليو سجل في نصف نهائي 2015 وتأهل برشلونة).. نوير يحاول إظهار ثقته الكبيرة.

"غالبا آخذ الخيارات الخطرة، لكن دوما تكون مصلحة الفريق هي الدافع لي حتى أفعل ذلك".. المجازفة المتكررة لا تعني الفردية في عين نوير.

"لو كنت مكان المدرب لاخترت لاعب وسط لارتداء شارة قيادة المنتخب الألماني لأن الأمر سيكون أسهل في التواصل مع الحكم".. إنكار الذات والنظر إلى المصلحة العامة جزء من شخصية حارس المانشافت.

"كان من العار أن استقبل هدفا في شباكي ولكنني لم استطع فعل أي شيء للكرة" (بعد الانتصار التاريخي على البرازيل بسباعية).. الأوقات السعيدة لا تنسيه ما يتوجب عليه تحقيقه.

مسيرته شهدت الكثير من التتويجات والألقاب على كافة الأصعدة من محلية ودولية وقارية، ولكن نوير سيأمل في حصد المزيد في سبيل رحلته للبقاء طائرا بين الأفضل.

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