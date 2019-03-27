حوار – فان جال يتحدث عن أسرار لا تعرفها في يونايتد.. المشنقة ومورينيو وسولشاير

صاحب تصريحات مثيرة للجدل واتهم بكونه شخص نرجسي وقدم كرة مملة مع مانشستر يونايتد لكنه غير مكترث بكل ذلك فهو يرى أنه مدرب صريح في وسط لا يهتم بذلك الأمر.

في الـ21 من مايو 2016 دخل لويس فان جال غرفة المؤتمر الصحفي في ملعب ويمبلي حاملا كأس الاتحاد الإنجليزي وهي أول بطولة كبرى تدخل خزائن النادي عقب اعتزال مدربه التاريخي السير أليكس فيرجسون.

مؤتمر صحفي لم يكن يعرف الرجل الهولندي صاحب الـ64 عاما إنه سيكون الأخير له وهو على رأس القيادة الفنية ليونايتد ورغم كشفه من قبل عن اتهامه بالخداع من قبل إدارة النادي لكنه يؤمن أن تلك البطولة هي أحد أبرز إنجازاته في مسيرته.

وبعد ثلاث سنوات من ذلك اليوم قرر الرجل الهولندي فتح قلبه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للحديث عن كل شيء حدث في مسيرته مع يونايتد.

ماذا حدث في مانشستر يونايتد؟

قبل تقدم يونايتد بعرضه كان توتنام هو النادي الإنجليزي الذي يريد التعاقد مع فان جال بعد نهاية تعاقده مع منتخب هولندا في كأس العالم 2014 وعن ذلك الأمر علق فان جال "توتنام كان الخيار الأفضل فمانشستر يونايتد كان فريقا كبيرا في السن وكنت أعرف أنه ينبغي علي تغيير جلد الفريق.. هل أخطأت الاختيار؟ ربما لكن أنا اتبعت قلبي فقد عملت مع الفريق رقم واحد في هولندا وألمانيا وإسبانيا والآن إنجلترا".

هذا قاد فان جال لتذكر غضبه مرة أخرى من إد وودوارد المدير التنفيذي ليونايتد والسبب مدة تعاقده مع الشياطين الحُمر.

وقال المدرب الهولندي الذي أعلن اعتزاله قبل عدة أيام: "عائلة الجلايزرز ملاك النادي وودوارد أراد منحي عقدا لثلاث سنوات وأنا كنت أريده لعامين فقط".

وتابع "هذا سبب غضبي حتى الآن من الطريقة التي تم بها الأمر في النهاية، وودوارد كان يعرف جيدا أن مانشستر يونايتد سيكون النادي الأخير لي في مسيرتي".

أما عن مهمة إعادة يونايتد لواجهة أقوى الأندية في العالم أكد فان جال أنه كان يعي أن الأمر لن يكون سهلا وقال: "كان لديهم سبعة لاعبين تخطوا سن الـ30 وتحدثت حول ذلك الأمر في مقابلتي عن الوظيفة وفي عامي الأول تأهلت لدوري أبطال أوروبا وفي العام الثاني فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي".

في الموسم الثاني لفان جال مع يونايتد كان الفريق فاز على واتفورد في شهر نوفمبر 2-1 وأصبح على بعد نقطة واحدة من الصدارة خلف ليستر سيتي الذي توج في النهاية، لكن بعد تلك المباراة لم يحصد فريق فان جال سوى نقطتين فقط من خمس مباريات.

فترة كانت كارثية على فان جال ومن هنا بدأ حبل المشنقة يلتف حول عنقه شيئا فشيئا كل يوم إلى أن تمت إقالته وجاء بدلا منه جوزيه مورينيو.

وقال فان جال: "أستطيع تخيل لماذا اختار وودوارد اختيار مورينيو فهو مدرب عظيم وفاز بالعديد من الألقاب أكثر مني شخصيا، لكن ام لم يعجبني هو تواصله مع مورينيو وصمته لستة أشهر كاملة".

وأردف "في كل جمعة في ذلك الوقت كنت أذهب للمؤتمرات الصحفية وأرد على التكهنات، كيف سيكون تأثير ذلك على نفوذ المدرب وسلطته في الفريق"؟

وشدد "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عقب ستة أشهر من التفاف حبل المشنقة حول رقبتي هو أكبر إنجاز لي".

وتابع المدرب الهولندي السابق "تحدثت مع وودوارد عقب مباراة كريستال بالاس والفوز بالكأس وحجته كانت إنني سأبقى مع النادي لموسم آخر فيما سيبقى مورينيو لثلاث أو أربع أو خمس سنوات، أنا أقدر استئجاره طائرة خاصة لي لتعيدني إلى البرتغال بعد ذلك لكن حجته لم تكن جيدة كفاية".

"كرة مملة؟ ليست حقيقة"

اُتهم فان جال بكونه قدم كرة قدم مملة مع يونايتد وعن ذلك رد "هذا ليس حقيقيا، أنتم تقولون إنها كانت مملة لماذا؟ ربما كانت مملة في الهجوم لأن المنافس لجأ لأسلوب ركن الحافلة، لذا كان علينا اللعب بسرعة أكبر وهذا كان صعبا، فحينها يجب النظر إلى نوعية اللاعبين الذين تمتلكهم".

وأكمل "وأين روني كان من المفترض أن يكون هو صاحب الرقم 10 لكن روبن فان بيرسي لم يكن في حالة بدنية جيدة لبطولة مثل الدوري الإنجليزي بالتالي كان روني أفضل مهاجم نملكه ولكن مانشستر يونايتد يحتاج لأفضل مهاجم في العالم".

أما عن سوق الانتقالات الذي فشل فشلا ذريعا بعد ذلك بقدوم آنخيل دي ماريا وباستيان شفاينشتايجر وراداميل فالكاو فلماذا لم ينجح أي منهم؟ اللاعب الأرجنتيني تحديدا اتهم فان جال بأنه السبب الرئيسي لفشله مع يونايتد ورحيله عن صوب باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط بين جدران ملعب أولد ترافورد.

رد فان جال "دي ماريا يقول إن الأمر كان مشكلة متعلقة بي، لقد أشركته في كل مركز في الهجوم وتستطيعون التأكد من ذلك ولكنه لم يقنعني في أي منهم، هو لم يستطع التعامل مع الضغط المستمر على الكرة في الدوري الإنجليزي هذه كانت مشكلته".

وأضاف "أما عن شفاينشتايجر فقد احتجت لقائد في الملعب ولكنه لم يقم بذلك الدور بسبب الإصابة وهو معذور في ذلك".

وانتقل مدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة السابق للحديث عن فالكاو قائلا: "كنت أريد مهاجما من طراز عالمي ولا أريد أن أعيد الأسماء التي كنت أرغب فيها ولكن حينما لا تحصل على اختيارك الأول أو الثاني فأنت تصبح سعيدا بالرابع أو الخامس وهنا جاء فالكاو للصورة".

وأردف "كنت أعرف إنه مصاب ولهذا قلت علينا ضمه على سبيل الإعارة فقط".

عقب تفنيد أسباب ضمه للاعبين المذكورين عاد فان جال للدفاع عن أسلوبه مع يونايتد ودلل على ذلك بمواجهتي أياكس أمستردام وريال مدريد في الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا وإقصاء الفريق الهولندي لحامل اللقب في الثلاثة مواسم الأخيرة.

وأكد فان جال أن أياكس في اللقاء الذي فاز فيه 4-1 في سانتياجو برنابيو في إسبانيا لم جيدا مثلما كان في لقاء الذهاب الذي خسره في ملعبه يوهان كرويف آرينا 2-1.

وشدد "وسائل الإعلام لا تحلل المباريات هم يحللون النتائج".

وهذا ما يقودنا للجزء التالي إلى المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير.

الفارق بينه وبين مورينيو وسولشاير

وقال: "الناس تعتقد حاليا إنه أصبح لدينا أخبار كاذبة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا ولكن في كرة القدم لدينا تلك الأنباء لـ50 عاما".

وأوضح "مورينيو لجأ لأسلوب ركن الحافلة واعتمد على الهجمات المرتدة والآن هناك مدرب آخر الذي يتبع الأسلوب ذاته الفارق الوحيد بينهما أن سولشاير يفوز".

وأضاف "أنا لست في يونايتد حاليا لكن يبدو أن هناك تغييرا والأجواء أصبحت أفضل، وسولشاير غير مركز بوجبا ووضعه في مكان أصبح فيها هاما أكثر".

وشدد "لكن الطريقة التي يلعب بها يونايتد حاليا ليست الطريقة التي كان يلعب بها فيرجسون هذه طريقة دفاعية تعتمد على الهجمات المرتدة، إن أعجبت بها فأنت تحب ذلك الأسلوب وإن كنت تعتقد إنها أفضل من طريقتي المملة في الهجوم حسنا.. لكن هذه ليست الحقيقة".

وواصل صاحب الـ67 عاما "سولشاير خسر مرتين فقط وعليه أن يفعل أي شيء للتأهل لدوري أبطال أوروبا فهذا هو الهدف الأهم للنادي مثلما كنت مدربا للنادي".

وأكمل "لكن هل تعرفون أن مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي؟ فهم يلعبون بطريقة دفاعية تجعل من الصعب هزيمتهم وهو أمر سواء تحبونه أم لا نتاج عمل مورينيو".

الاتهام بالنرجسية ورد ساخر على سكولز

أحد أكبر المنتقدين لفان جال في حقبته مع يونايتد كان أيقونة النادي بول سكولز الذي لم يمكث في مقعد المدير الفني لأولدهام في أولى تجاربه التدريبية سوى 31 يوما فقط.

وتحدث فان جال ساخرا "بول سكولز أصبح مدربا؟ -يضحك- رائع رائع".

أما عن اعتزاله قال: "وسائل الإعلام لم تقل أي شيء سوى ما قلته في عام 2012 عن ذلك الأمر".

ذلك قبل أن يكشف أنه تلقى العديد من العروض للتدريب من أفضل الأندية وقال: "كان لدي الكثير من العروض من الأندية الكبرى من ألمانيا وإسبانيا وأمريكا والمكسيك والأرجنتين، وساورتني بعض الشكوك وسألت زوجتي حول الأمر ولكنها قالت لا تعد".

واستدرك "لكن مع قدوم عرض أخير من فيينورد كانت تريد مني الموافقة لأنها مشجعة للنادي ولكن أنا رجل ثابت على موقفه".

قيل عن فان جال أنه شخص يحب جذب الانتباه واُتهم بالنرجسية وقال: "الكل يعتقد إنني نرجسي ولكن أنا عكس ذلك تماما".

ذلك قبل أن يسأل الصحفي الذي أجرى الحوار "كم مرة طلبت مني إجراء ذلك الحوار؟ لو كنت أحب جذب الانتباه لماذا انتظرت تلك الفترة الكبيرة"؟

وأضاف "وسائل الإعلام تحبني لأنني أعطي إجابات صريحة، كم شخص في كرة القدم يقول إجابات صريحة؟ أنا لا أكذب دائما أقول الحقيقة، حسنا ربما تكون حقيقة من وجهة نظري ولكن هذه هي الحقيقة".

"يونايتد أصبح ناد تجاري وليس ناد كرة قدم"

انتشرت تقارير حول رغبة يونايتد في التعاقد مع مدير رياضي وانتقد فان جال النظام الحالي في يونايتد وأوضح "في اللحظة الحالية هنا فريق الكشافين ولكن هناك شخص ما هو اليد اليمنى لوودوارد، النظام ليس سيئا لتلك الدرجة ولكن اليد اليمنى يجب أن يكون مديرا رياضيا صاحب منظور كروي وليس مصرفيا".

وتابع "نحن هنا نتحدث عن ناد أصبح ناد تجاري وليس ناد لكرة القدم وتحدثت مع فيرجسون حيال ذلك الأمر وهو واجه نفس المشكلة في سنواته الأخيرة".

دائما يُعرف عن فان جال تصعيده للعديد من اللاعبين الشباب مثل باتريك كلويفرت وكلارينس سيدورف وإدوين فان دير سار وكارليس بويول وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وتوماس مولر وآخرهم كان ماركوس راشفورد.

وقال: "قرأت شيئا يقول إن مورينيو إنني اعتمدت على الشباب بسبب الضرورة ولكن هذه ليست الحقيقة لقد صنعت الضرورة".

وأكمل "يونايتد كان لديه العديد من اللاعبين ممن تخطوا سن الـ30 أنا أعدت الفريق لسن الـ23 ثم كان أمامي اختيارات مفتوحة في الأكاديمية وفعلت ذلك في كل ناد دربت فيه لهذا العديد من اللاعبين حظوا بمباراتهم الأولى تحت قيادتي".

وأضاف "العديد من المدربين مثل مورينيو لا يعطون الشباب فرصة، مع سولشاير ربما خمس أو 10 دقائق ولكن هذه ليست فرصة، الفرصة هي المشاركة في مباراة".

وتابع فان جال "أنت تحتاج إلى الخيال ولا يجب أن تنسى كيف يمكن للشباب أن يصبحوا ملهمين".

وشدد "إن كنت لا تنوي الثقة في اللاعبين الصغار حسنا أنت لست مناسبا لمنصب المدرب لناد يهتم بلاعبيه الشباب".

قبل أن يستدرك "لكن المستوى الفني ليس كل شيء بل الشخصية أيضا أمر هام جدا لي فعلى سبيل المثال راشفورد كان متواضعا للغاية واعتقدت أنه سيستطيع الوصول لأعلى المستويات".

وأكمل "أعرف بعض اللاعبين الذين يستطيعون فعل أشياء مميزة بالكرة لكن على المستوى الشخصي ليسوا جيدين، حسنا يمكنك نسيانهم".

المرشحون للقب دوري أبطال أوروبا

وصل الموسم الجاري من دوري الأبطال إلى الدور ربع النهائي الذي يتواجد فيه ثلاثة فرق دربها فان جال من قبل هم برشلونة وأياكس أمستردام ومانشستر يونايتد.

وتحدث عن المنافسة في البطولة قائلا: "البعض يعتقد أن برشلونة هو الأوفر حظا لكن هم ليسوا كذلك بل مانشستر سيتي الذي هو يظهر بشكل فريق متحد أكثر منهم، وليفربول يظهر بشكل فريق متحد أكثر من مانشستر سيتي".

وأكمل "في فلسفتي فالفريق الأفضل يفوز لكنني أتمنى أن يفوز سيتي باللقب لأنه يلعب أفضل كرة قدم"

الختام

بعد 46 عاما قضاها الرجل الهولندي في عالم كرة القدم الآن عقب اعتزاله فهو يعيش في جزيرة برتغالية مع زوجته ويخطط للمستقبل.

وتحدث قائلا: "كان لدي فلسفة وكنت مقتنعا بها وبالفوز بالبطولات في أربع دول فأنا أثبت أن الفلسفة نجحت".

واستدرك "لكن إرثي أكبر من نتائجي فأنا أيضا مدرب ذو علاقات ليس مع اللاعبين فقط بل مع الجميع في النادي".

وواصل "في مانشستر يونايتد كان هناك أكثر من 40 فردا في الأقسام المختلفة يحبون النادي وكنت أحلل لقاء الفريق مع ليفربول والجماهير كانوا يهتفون باسمي".

وأتم فان جال حواره المطول "أنا فخور لأن هؤلاء مازالوا معجبون بي، هذا هو أهم شيء في الحياة".

طالع أيضا

المنتخب يوضح لـ في الجول سبب غياب السولية عن مواجهة نيجيريا: أصيب ضد النيجر

المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة

المنتخب لـ في الجول: كنا الأفضل بعد صدمة هدف نيجيريا.. هناك شيئا مميزا حدث

بالفيديو – أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم.. ظهور عربي

بالفيديو - الهزيمة الأولى مع أجيري.. نيجيريا تفوز على مصر بهدف الـ8 ثواني

بالفيديو - هدف نيجيريا في شباك مصر ثاني أسرع هدف دولي في التاريخ