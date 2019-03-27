بالفيديو - السامبا تعزف.. البرازيل تضرب التشيك بثلاثية

قدم منتخب البرازيل أداء مميز خلال فوزه على التشيك بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية رغم تأخره في النتيجة والعودة في الشوط الثاني.

تقدم منتخب التشيك في الدقيقة 37 عن طريق ديفيد بافيلكا، قبل أن يستغل فيرمينو خطأ الدفاع في تمرير الكرة ليخطفها ويسجل هدف التعادل.

ثم جاء دور خيسوس في الدقائق الأخيرة من المباراة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة رائعة من دانيلو.

وأكمل خيسوس الثلاثية في الدقيقة الأخيرة بعد عدة تمريرات رائعة بين لاعبي السامبا لتنتهي الكرة في شباك التشيك.

وغاب نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان عن المباراة بسبب الإصابة التي تبعده عن الملاعب منذ عدة أسابيع.

ويستعد منتخب البرازيل لاستضافة بطولة كوبا أمريكا في الصيف المقبل والذي يلعب في المجموعة الأولى بجانب كل من وبيرو وفنززيولا وبوليفيا.

طالع أيضا

المنتخب يوضح لـ في الجول سبب غياب السولية عن مواجهة نيجيريا: أصيب ضد النيجر

المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة

المنتخب لـ في الجول: كنا الأفضل بعد صدمة هدف نيجيريا.. هناك شيئا مميزا حدث

بالفيديو – أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم.. ظهور عربي

بالفيديو - الهزيمة الأولى مع أجيري.. نيجيريا تفوز على مصر بهدف الـ8 ثواني

بالفيديو - هدف نيجيريا في شباك مصر ثاني أسرع هدف دولي في التاريخ