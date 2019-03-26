خاص خبر في الجول – كهربا يقترب من المشاركة أساسيا أمام الأهلي ببرنامج خاص

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 19:20

كتب : FilGoal

كهربا مع الزمالك أمام المقاولون العرب

يقترب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك من المشاركة بشكل أساسي في لقاء القمة المقبل أمام الأهلي.

محمود كهربا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن كهربا أصبح قريبا من المشاركة بشكل أساسي في القمة بدلا من حميد أحداد ليستمر في مركزه بعدما خاض لقاء المقاولون العرب الأخير أيضا.

ويجهز كريستيان جروس المدير الفني للزمالك كهربا للقاء الأهلي ببرنامج تدريبي خاص ليظهر بالشكل الأمثل في اللقاء.

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ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

وشارك كهربا في الموسم الجاري مع الزمالك في 43 لقاء وسجل خلالهم 11 هدفا.

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