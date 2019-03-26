بالفيديو - وسط مشاحنات وبطاقات حمراء.. مصر الأوليمبي يخسر وديًا أمام هولندا

خسر منتخب مصر الأوليمبي 0-1 أمام نظيره الهولندي في مباراة ودية بإسبانيا.

وسجّل كودي جاكبو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الهولندي.

مصر تستعد لخوض منافسات تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية 2020، والتي تقام على أرض مصر في نوفمبر المقبل.

هدف اللقاء الوحيد سُجل في الدقيقة 54 بعد خط في عمق الدفاع المصري الذي تكاسل عن إبعاد الكرة، ليسجل جاكبو في وضعية مريحة داخل منطقة الجزاء.

المباراة شهدت الكثير من التوتر في الدقيقة 70 بعد تدخُل قوي من محمود الجزار على تشونج لاعب مانشستر يونايتد، قبل أن يقوم الجزار بدفع لاعب هولندي آخر في وجهه.

في وسط الاشتباك، اقتحم محمود جاد حارس مرمى مصر الاحتياطي الملعب وحاول الاشتباك مع لاعبي هولندا، وسط محاولات لتهدئته بواسطة زملائه ومحمد شوقي عضو الجهاز الفني، ليكون القرار النهائي من الحكم: بطاقة حمراء للجزار، وأخرى لـ جاد.

المباراة الودية هي الثانية التي يخوضها منتخب مصر الأوليمبي في مدينة أليكانتي، بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية 2-0.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قد حدد مراحل إعداده خلال العام الجاري وصولا إلى المشاركة في نوفمبر المقبل بنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ومن المقرر أن تتم الاستعدادات على أربع مراحل تتزامن مع الأجندة الدولية بداية من توقف شهر مارس الجاري، إذ يقيم الفريق معسكرا خارجيا في إسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 من الشهر.

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