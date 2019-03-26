بالفيديو - بعد أقل من 10 ثواني.. مصر تتلقى الهدف الأول مبكرا أمام نيجيريا

تلقى المنتخب المصري الهدف الأول من نيجيريا مبكرا بعد مرور أقل من 10 ثواني.

ويلعب المنتخب المصري الأول وديا أمام نيجيريا ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل.

وسجل بول أونواتشو الهدف الأول مبكرا بعد خطأ دفاعي من أحمد فتوح الظهير الأيسر لمصر.

استقبل أنواتشو الكرة وتخطى فتوح وسدد من خارج منطقة الجزاء قوية على يمين محمود جنش داخل الشباك.

وجاء الهدف من الهجمة الأولى لفريق نيجيريا بعد صافرة البداية من الحكم.