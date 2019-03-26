بيان رسمي – يوفنتوس يعلن عن حجم إصابة رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس عن نتائج الفحوصات التي أجريت للاعبه كريستيانو رونالدو بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده.

رونالدو خرج مصابا من شوط المباراة الأول في مباراة البرتغال وصربيا أمس الإثنين، والإصابة ليست خطيرة كما ذكر بيان يوفنتوس.

وقال النادي الإيطالي في بيانه: "رونالدو تعرّض لإصابة بسيطة في عضلة الفخذ اليمنى".

الأمر الذي يفتح الطريق أمام رونالدو للحاق بمواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 أبريل المقبل.

رونالدو عاد للظهور بقميص البرتغال في التوقف الدولي لشهر مارس، بعد غيابه منذ توديع كأس العالم 2018 في يونيو من العام الماضي.

الهداف التاريخي للبرتغال لم ينجح في مساعدة بلاده، ليتعثر حامل لقب يورو 2020 في أول مباراتين بالتصفيات أمام أوكرانيا وصربيا بالتعادل مرتين.

وصرّح رونالدو بعد الخروج مصابًا أمام صربيا: "لست قلقا نهائيا من ذلك. مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (أبولا) البرتغالية "لا تقلقوا. أنا أعرف جسدي جيدا، ولن أغيب لفترة طويلة".

وواصل "سأغيب لمدة أسبوع أو أسبوعين لا أكثر، وبعد ذلك سأعود للمشاركة بشكل طبيعي".

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