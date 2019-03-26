تشكيل تونس - ساسي أساسي ومعلول على مقاعد البدلاء أمام الجزائر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

أعلن المنتخب التونسي بقيادة ألان جيريس التشكيل الأساسي لمواجهة لجزائر وديا، وظهر فرجاني أساسيا بينما حل علي معلول على مقاعد البدلاء.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويحل المنتخب التونسي ضيفا على الجزائر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لأمم إفريقيا المقرر لها في يونيو المقبل في مصر.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي كالآتي:

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حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: صيام بن يوسف - ياسين مرياح - أسامة حدادي - رامي بيدوي

الوسط: فرجاني ساسي - بلال سعداني - محمد دراجر - نعيم سليتي - سيف الدين خاوي

الهجوم: فراس شواط

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