تشكيل تونس - ساسي أساسي ومعلول على مقاعد البدلاء أمام الجزائر

أعلن المنتخب التونسي بقيادة ألان جيريس التشكيل الأساسي لمواجهة لجزائر وديا، وظهر فرجاني أساسيا بينما حل علي معلول على مقاعد البدلاء.

ويحل المنتخب التونسي ضيفا على الجزائر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لأمم إفريقيا المقرر لها في يونيو المقبل في مصر.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي كالآتي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: صيام بن يوسف - ياسين مرياح - أسامة حدادي - رامي بيدوي

الوسط: فرجاني ساسي - بلال سعداني - محمد دراجر - نعيم سليتي - سيف الدين خاوي

الهجوم: فراس شواط

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