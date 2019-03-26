تشكيل تونس - ساسي أساسي ومعلول على مقاعد البدلاء أمام الجزائر
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب التونسي بقيادة ألان جيريس التشكيل الأساسي لمواجهة لجزائر وديا، وظهر فرجاني أساسيا بينما حل علي معلول على مقاعد البدلاء.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
علي معلول
النادي : الأهلي
ويحل المنتخب التونسي ضيفا على الجزائر في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لأمم إفريقيا المقرر لها في يونيو المقبل في مصر.
وجاء تشكيل المنتخب التونسي كالآتي:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: صيام بن يوسف - ياسين مرياح - أسامة حدادي - رامي بيدوي
الوسط: فرجاني ساسي - بلال سعداني - محمد دراجر - نعيم سليتي - سيف الدين خاوي
الهجوم: فراس شواط
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