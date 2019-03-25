رئيس الزمالك: مجلسي كان يريد الانسحاب من الدوري.. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للانضباط

شدد رئيس الزمالك أن ناديه لن يدفع الغرامة الموقعة عليه من اتحاد الكرة، وكذلك لن يمثل أمام لجنة الانضباط.

وقال رئيس الزمالك عبر قناته على "يوتيوب": "أمام اتحاد الكرة فرصة لمدة 48 ساعة للتراجع عن القرار. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للجنة الانضباط".

وشدد "الزمالك حرم من 3 ركلات جزاء واحتسبت ضده ركلة جزاء وهمية ضد المقاولون العرب، فبدلا من معاقبة محمد الحنفي حكم المباراة تعاقب الزمالك؟".

وأكمل "مجلس إدارة النادي جهز بيانا للانسحاب من الدوري عقب إيقاف برنامج الزمالك اليوم من المحور، ولكن في هذه الحالة (مصر هتولع) وأنا ابن لمصر، هذا البيان مؤجل الآن".

وأتم "أطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإيقاف تلك المهازل".

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف جنيه وإحالة رئيسه للجنة الانضباط في الاتحاد.

ويأتي قرار اتحاد الكرة "بناءً على المذكرة الواردة من لجنة الحكام حول التصريحات المسيئة في حق الحكام"، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع تصريحاته من هنا)

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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