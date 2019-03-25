ماركا: زيدان مصر على ماني

عاد زين الدين زيدان لريال مدريد ليعود ساديو ماني نجم السنغال إلى اهتمامات النادي الإسباني الذي يستعد بقوة لسوق انتقالات اللاعبين في الصيف.

وكتبت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي أن الحصول على جناح ليفربول بمثابة أولوية لأن زيدان يعجبه كثيرا أداء اللاعب البالغ عمره 26 عاما.

وأشارت إلى أن زيدان أراد انتداب ماني خلال ولايته الأولى في ريال مدريد والتي امتدت من نهاية عام 2015 إلى يونيو 2018.

وكتبت أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية زعمت في وقت سابق أن ماني اتفق مع ريال مدريد على الصفقة لكن رحيل زيدان حال دون إتمامها.

وعاد ماني إلى قائمة اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد، جنبا إلى جنب مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وماني من أعمدة ليفربول الذي يدافع السنغالي عن شعاره منذ 2016. ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي إلى 2023.

ولعب ماني في جينيراسيون فوت السنغالي وميتز الفرنسي وريد بول سالزبورج النمساوي وساوثامبتون الإنجليزي.

وشارك قائد أسود التيرانجا في 38 مباراة بالموسم الحالي مع ليفربول وسجل 20 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.